Javier Aguirre: "Ahora nos centramos en el menú principal"

El entrenador del RCD Mallorca, Javier Aguirre, tiene claro que no había "mejor rival" que el Real Madrid para ser el siguiente al que tenían que enfrentarse tras una final de Copa del Rey "muy cruel", pero que ya deben aparcar para centrarse en "el menú principal" que es la salvación, cuya primera final pasa por tratar de batir a un conjunto madridista frente al que tiene "mucha fe" de sacar algo positivo.

"La verdad es que mejor rival no podíamos haber tenido con el Real Madrid porque no podemos seguir lamentándonos de lo que pudo ser y no fue, no podemos seguir pensando en algo que ya pasó", expresó Aguirre en rueda de prensa previa a la visita madridista.

El 'Vasco' recalcó que la final copera "fue muy cruel, muy dura para todos", pero que "ahí quedó aparcada". "Esta semana hemos trabajado bien, tratando de limpiar la cabeza", confesó el entrenador del conjunto bermellón, que no escondió que esta 'cura' "a unos les cuesta más que a otros" dentro del vestuario. "Creo que estamos bien todos, todos con ganas, con muchos deseos de pasar páginas jugando al fútbol, que es por lo que nos pagan", añadió.

El técnico mexicano aseguró que están "al cien por cien física y mentalmente" y "preparados para un bonito reto", sobre todo porque tiene que afrontar "ocho finales" para lograr su objetivo de salvarse. "Lo antes posible que sumemos los puntos necesarios, mejor estaremos. Ahora nos centramos en el menú principal, que es esta tercera temporada seguida en Liga, que no se había dado hacía muchos años, ojalá liguemos una cuarta el año que viene", demandó.

Aguirre también indicó la extraña situación que rodea a los dos equipos ya que el Real Madrid tiene la importante vuelta de cuartos de la Liga de Campeones días después ante el Manchester City. "Es muy raro, pero es verdad que ambos equipos venimos de semanas distintas en nuestro día a día y no es un partido de liga como el de la primera vuelta que veníamos de semana limpia. Ahora ellos están en medio de una eliminatoria muy dura y nosotros venimos de una derrota durísima", puntualizó.

"Es difícil quitar la pelota al Real Madrid, es difícil presionar los saltos, es difícil jugar de tú a tú, es muy complicado, yo he tenido derrotas muy dolorosas con el Real Madrid, he tenido la posibilidad de ganarle varias veces y la mejor manera es estar organizado, tener personalidad cuando tengas la pelota, tener muy claras las ideas y no fallar la que tengas. En el Bernabéu dimos dos postes y perdimos por un gol de córner. No vamos a tener muchas ocasiones mañana, pero la que tengamos, hay que meterla", manifestó el 'Vasco'.

Sin pistas sobre su continuidad

Este tiene claro que no dice nada "nuevo" si ve a los de Carlo Ancelotti "mejor" que su equipo, pero aclaró que "favoritos tampoco". "Sí que en nuestro campo, con nuestra gente, con nuestro apoyo, con el equipo como está enganchado los últimos seis, siete partidos, tengo mucha ilusión y mucha fe de que puedan ser algo bueno", deseó.

Sobre Abdón Prats, que se quedó sin jugar la final de Copa del Rey, admitió que "esa noche" sí que habló con el delantero y que este "entendió perfectamente" lo que había pasado. "Para eso es ejemplar y pone por encima de su beneficio personal al equipo, él sabe que yo cuento con él", remarcó.

Finalmente, dejó muy claro que está "muy contento en Palma", aunque no dio pistas sobre si renovará o no. "El objetivo es el Mallorca, lo demás es lo de menos. Yo, de momento, le dije a mi representante que no quiero ni oírle. Él me dice que tengo situaciones ya concretas, pero yo hasta el 30 de junio tengo compromiso con el Mallorca y es mi prioridad", apuntó.

"Pero de momento no le he pedido que él trate lo que tenga que tratar. Yo estoy contento aquí, ya lo he dicho, no he hablado con nadie porque tengo trabajo. El club tampoco tiene por qué hablar conmigo cuando todavía no está el trabajo hecho", sentenció Aguirre.