El entrenador del RCD Mallorca, Javier Aguirre, advirtió este jueves que "nunca es el mejor momento" para enfrentarse al FC Barcelona, equipo que ha "mejorado mucho" y obtenido "mejores resultados" desde el anuncio de Xavi Hernández de dejar el conjunto azulgrana a final de temporada, por lo que será "un partido complicado" para los bermellones.

"Nunca es el mejor momento para ir a puntuar al campo del Barça por mucho que vengamos de dos buenos resultados. Han mejorado mucho, o por lo menos han tenido mejores resultados, desde que Xavi anunció su marcha. Provocó alguna reacción positiva en el equipo", analizó el mexicano en la rueda de prensa previa al partido ante los azulgranas de este viernes (21.00).

El entrenador mallorquinista también elogió a Xavi Hernández por su trabajo al frente del Barcelona. "Me parece un joven entrenador muy bueno para adquirir la responsabilidad de dirigir a un gran club como es el Barça. No le ha pesado el cargo, y ha asumido sus errores cuando los ha tenido. Ha sido valiente, y es campeón la Liga, y está peleando otra vez la Liga y la Champions", alabó.

"Va a ser un partido complicado, pero los últimos resultados nos han reforzado y motivado para competir. Espero un partido diferente al de ida, iremos a competir como lo hacemos siempre y, si hay suerte, seguiremos sumando", apuntó.

El técnico del Mallorca confía en que el Barça no rotará jugadores de cara a llegar con más energía a la vuelta de Champions ante el Nápoles del próximo martes. "Está peleando la Liga y la Champions, y contra el Nápoles tienen un resultado favorable. Me da la sensación que no van a priorizar ninguno de los dos partidos", opinó.

En cuanto a las bajas del equipo de Xavi, Aguirre afirmó que ha habido años que pensó que le podía "meter mano" al Barça y acabó llevándose cuatro goles en contra. "No me atrevería a decir que es vulnerable", defendió.

"Es cierto que tiene lesionados, pero ves a jugadores como Cubarsí o Lamine Yamal que por ser jóvenes no van a competir peor. El Barça, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, desde que está el 'Cholo', siempre son equipos muy difíciles de batir", explicó.

En cuanto al momento que atraviesa el Mallorca, el 'vasco' confesó que en los últimos partidos están trabajando "bien" en ambas áreas. "Tanto en San Sebastián como ante el Girona no permitimos gol. Llegamos poco, pero hicimos muchos goles el año pasado. Ahora estamos llegando más y estamos fallando más. Tenemos expectativas de gol mucho más altas que el año pasado. En ese sentido el equipo ha ganado, pero le falta estar más certeros en ese último tercio", añadió.

Aguirre confirmó que Valjent y Maffeo serán baja, junto al sancionado Omar Mascarell. "Copete vamos con dudas con él, y esperaremos hasta el final para ver es titular o va al banquillo, porque tiene fatiga y alguna contractura", dijo.

Por último, el preparador mexicano habló sobre su renovación. "No hemos hablado nada del futuro, y no tenemos por qué hacerlo en marzo. Las cosas tienen sus ritmos y sus tiempos, y yo estoy muy tranquilo, muy contento y ocupado en que el equipo llegue a buen puerto", concluyó.