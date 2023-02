Javier Aguirre: "Tuvimos una dosis de fortuna"

El entrenador del RCD Mallorca, Javier Aguirre, ha asegurado que este domingo han tenido "una dosis de fortuna" ante el Real Madrid (1-0), y considera que fue a partir del penalti parado por Predrag Rajkovic a Marco Asensio cuando "se consolid贸 la victoria".

"El equipo defiende bien, puede atacar un poco mejor. Hoy tuvimos esa dosis de fortuna que nos hab铆a faltado en algunos partidos. El m茅rito es de los jugadores; atajar un penalti no es f谩cil, y ah铆 se consolid贸 la victoria", declar贸 en rueda de prensa. "Tuvimos dos o tres contras que no supimos aprovechar, espacios, bal贸n controlado... No dir铆a que matar el partido, pero s铆 tuvimos ocasiones para hacer algo m谩s. El Madrid te quita la pelota, te lleva de un lado a otro, te tira 17 veces... Tiramos una vez o dos a puerta y cay贸 un gol", a帽adi贸.

Adem谩s, el t茅cnico mexicano alab贸 el "trabajo colectivo" de los suyos. "Es el t铆pico partido en el que el rival es superior a ti, en el que tienes que leerlo bien, incomodarlo, y si te pones por fortuna por encima en el marcador redoblar esfuerzos, seguir con tu plan de juego, no regalar espacios, porque si no el Madrid te puede hacer un buen traje. Cerraditos, con el marcador a favor. Hoy el trabajo colectivo fue bueno, salvo dos o tres contras que debimos aprovechar mejor", subray贸.

"Fue un partido intenso. Tenemos que incomodar al rival, no dejarle espacios, no dejarle pensar, y a煤n as铆, tiraron 14 veces a puerta. El Madrid tiene ese gen que, si no le haces el segundo, lo dejas vivo hasta el final y te puede levantar el partido", prosigui贸. "Nosotros jugamos con nuestras capacidades. Hoy nos sali贸 cara, pero venimos de dos o tres derrotas dolorosas porque no competimos", recalc贸.

Por 煤ltimo, el 'Vasco' asegur贸 que no deben dejarse llevar por la euforia y deben centrarse en atar cuanto antes la permanencia. "Llevo 15 temporadas en Espa帽a y ning煤n equipo con 28 puntos se salv贸, nunca. Hasta que no estemos c贸modos, nada. Quedan 18 partidos. Hay que ser humildes en la victoria y en la derrota. No podemos desviarnos. Podemos perder, pero no podemos desviarnos. No ser茅 yo quien frene la euforia del vestuario, pero con tranquilidad", concluy贸.

Europa Press