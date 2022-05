Javier Aguirre: "Se dio una dosis de suerte y dependemos de nosotros"

El entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, celebr√≥ la "dosis de suerte" necesaria en el f√ļtbol y m√°s cuando hay que aferrarse a la categor√≠a, como hizo el cuadro balear este domingo con su victoria en el minuto 92 sobre el Rayo Vallecano, en la pen√ļltima jornada de LaLiga Santander.

"La suerte y los árbitros no entrenan con nosotros de lunes a sábado, por lo tanto no podemos excusarnos en ello. Evidentemente se dan mejor las cosas a veces que otros días, que si un poste, un penalti, el factor que incide aunque no lo quieras. Hoy se dio una dosis de suerte y dependemos de nosotros mismos", dijo.

El preparador de los de Palma confes√≥ que la segunda parte no pintaba bien, pero el gol de Abd√≥n les da vida de cara a la √ļltima jornada. "Salimos la segunda parte atenazados y cuando encajamos el gol, no nos serv√≠a el empate. Hubiera sido justo pero encontramos una y afortunadamente seguimos vivos", afirm√≥.

"Se viven momentos emotivos, la segunda parte el Rayo nos meti√≥ en nuestra porter√≠a y se ve√≠a un poco oscuro el panorama. Sab√≠amos que iba a ser sufrido, la gente no dej√≥ de apoyar. Me quedo con la comuni√≥n de la afici√≥n con el equipo y con la reacci√≥n", a√Īadi√≥.

El t√©cnico mexicano explic√≥ que no estuvo atento a otros resultados y, se jueguen o no los rivales en la √ļltima fecha, nadie podr√° estar tranquilo. "El Rayo nadie puede decir que vino aqu√≠ a regalar nada y estaban ya con el objetivo cumplido. Osasuna no nos va a regalar nada, ni el Alav√©s al C√°diz, ni el Espanyol al Granada", afirm√≥.

"Llevo 14 temporadas aqu√≠ y te juega una mala pasada estar pendiente de otros resultados. Tienes que hacer lo tuyo y al final mirar los resultados", a√Īadi√≥, feliz por Abd√≥n. "Un chico de casa, que siente y vive los colores, profesional y entregado. Se nota y se lo merece, est√° con su gente", confes√≥.

El cuadro balear se la jugar√° el pr√≥ximo domingo ante Osasuna, club especial para Aguirre. "Pas√© cuatro a√Īos maravillosos y me abri√≥ la puerta del f√ļtbol espa√Īol. Mis primeros nueve partidos perdimos seis, a M√©xico nadando, y aqu√≠ estoy", termin√≥.