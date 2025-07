Javier Banderas busca revalidar el título en la clase Abanca ORC 0 en la 43ª Copa del Rey Mapfre

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - El regatista Javier Banderas, al frente del Teatro del Soho San Miguel, buscará volver a ganar la clase ABANCA ORC 0, al igual que hizo en 2024, aunque tendrá rivales duros como el Aifos de la Armada del Rey Felipe VI, segundo en 2024, en una competición que tendrá una potente flota con once TP52. Once unidades TP52, junto a tres barcos ClubSwan 50, dos de 46 pies y otro de 45, se han presentado en el Real Club Náutico de Palma para competir en el Campeonato de Europa de ORC, en el marco de la 43ª edición de la Copa del Rey MAPFRE de vela. Los TP52 buscarán buenas salidas para tomar el control en la primera ceñida, mientras que el resto, al ser algo más lentos, tratarán de aprovechar las oportunidades que se generen a través del rating. Los principales rivales del Teatro del Soho San Miguel y del Aifos de la Armada, que lidera el almirante Jaime Rodríguez-Toubes, serán el Urbania de Tomás Gasset, segundo en el Trofeo de la Reina en Valencia, solo por detrás del gran dominador de la temporada en el mar Mediterráneo, que es el italiano Vudu, de Mauro Gestri, que ganó la Sandberg PalmaVela y el Trofeo de la Reina valenciano, y que también participará en Palma. Además, el cuarto clasificado en la pasada edición, el Arobas2 del francés Gérard Logel, también estará presente. Javier Banderas, armador del Teatro del Soho San Miguel y vigente campeón, afirmó que defienden el título "ante una potente flota con once TP52. "Intentaremos estar a la altura y confío mucho en la tripulación, que es como una familia. Esa es una de las claves de nuestro equipo", apuntó. Otros equipos de fuera de Europa que se suman a la lucha por el podio de la 43ª Copa del Rey MAPFRE son los brasileños Alizée by Caballo Loco, de Mauro Dottori, y Crioula IV, de Eduardo Plass; además del estadounidense Vesper, de David Team, que compite por el New York Yacht Club. El italiano Blue, de Bonfiglio Mariotti, es un habitual de las regatas del Adriático y optará al título continental en su estreno en Palma. También habrá que seguir los avances del francés Spirit of Malouen XI, que en esta edición cuenta con Stéphane Névé como patrón y llega a Palma tras lograr el subcampeonato en el Mundial de TP52, quedándose a solo un punto del título, por lo que llega a la Copa del Rey MAPFRE en un excelente estado de forma.