Javier Clemente: "Luis Enrique lleva a los que le gustan, él es quien manda"

El exseleccionador español Javier Clemente valoró este jueves la labor de Luis Enrique al frente del combinado nacional en el Mundial de Catar, destacando que el asturiano "lleva a los que le gustan", porque es "el que manda", al mismo tiempo que pidió "desdramatizar el fútbol".

"Luis Enrique es súper gracioso, dicen que se parece a mí porque dicen que es desagradable con la prensa, pero yo soy un cielo. No entiendo por qué lo dicen. Yo les digo lo que yo creo que pienso de ellos, hablo con claridad", manifestó Clemente sobre la actitud del actual seleccionador en un evento del programa Frecuencia 0.0 organizado por Tanqueray 0.0% en Madrid.

El ex técnico del Athletic Club, entre otros equipos, aseguró que Luis Enrique es "el que marca la pauta de la critica y el halago" en una selección sin una gran estrella. "De los del Real Madrid, Carvajal es muy bueno, pero no es la estrella. En el Barça, las estrellas son los extranjeros. ¿A quién cogemos de estrella en la selección? Para lo bueno y para lo malo, a Luis Enrique", analizó.

"Luis Enrique lleva a los que le gustan, él es el que manda", sentenció Clemente sobre la convocatoria española para Catar, con 20 debutantes y una edad media que no supera los 26 años. "En Madrid se empezaron a meter con Luis Enrique porque hizo una lista con ninguno del Real Madrid. Le criticaron de manera horrible, hasta que se demostró que solo podía llevar a uno, a Nacho. Pero porque no lleve a uno... Un entrenador, al final, es un aficionado, cada uno podría hacer su lista", agregó.

Respecto al mundo del fútbol y del aficionado en general, Clemente defendió la desdramatización de este deporte. "Si se pierde no pasa nada, algunos se quieren suicidar. Hay que desdramatizar el fútbol", sostuvo convencido.

"Siempre buscas ganar, pero yo no le he dado importancia al resultado. Cuando nos eliminaron en el Mundial de Francia, les di un abrazo y le dije: 'no pasa nada'", relató sobre la eliminación de España en la fase de grupos de Francia 1998, antes de asegurar que "en el fútbol no se asume la derrota o jugar mal".

Javier Clemente participó con Tanqueray 0.0% en la iniciativa Frecuencia 0.0, que cuenta con Pantomima Full como 'delanteros titulares' y una serie de protagonistas de primera, como el propio exseleccionador, Valeria Ros, Julio Salinas, Joan Capdevila o Galder Varas.

Así, el 23 de noviembre los cómicos Rober Bodegas y Alberto Casado iniciarán los debates con Javier Clemente sobre la actuación de la selección española en el Mundial de Catar, en cada uno de sus duelos ante Alemania, Costa Rica y Japón.

Europa Press