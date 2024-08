Javier Pérez Polo: "Es deporte, cualquier detalle marca la diferencia"

El taekwondista español Javier Pérez Polo mostró "rabia y frustración" aún en caliente tras caer en el combate por el bronce este jueves en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, lamentando "detalles" que marcaron la diferencia pero consciente de una gran participación en su segundo torneo olímpico.

"El deporte es así. Cualquier detalle marca la diferencia. El trabajo ha estado bien, siento rabia y frustración, pero cuando valore el día haré el 'tic' en el objetivo que me había puesto que era disfrutar la experiencia al 100%", dijo ante los medios después de caer por muy poco ante el brasileño Edival Pontes.

El madrileño, en la categoría de -68 kilos, lamentó los despistes que decidieron el combate pero dio mérito también a su rival. "Esos despistes que te marcan un combate, el final del primer asalto, en el tercero me como dos acciones abajo, dos puntos seguidos. Es lo que ha determinado el combate", afirmó.

"Es el deporte. Hay veces que el deporte es así. Hay veces que estás acertado, el rival también juega, lo ha hecho muy bien. Yo creo que he propuesto más que él, que he ido más a por el combate. Hay veces que das más y el que está más acertado, el que mete más goles, se lleva el gato al agua", añadió.

"Ahora estoy triste, pero de aquí a unas horas, sé todo el recorrido que he hecho para llegar hasta aquí. En Tokio me fui a casa en el primer combate y hoy he vivido la experiencia al 100%, creo que he estado muy centrado, he competido bien y desafortunadamente la medalla se ha ido a Brasil", terminó.

Europa Press