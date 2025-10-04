Javier Tebas: "Algunos confunden un saludo en un palco; del proyecto Unify, nada de nada"

MADRID, 4 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, señaló un nuevo intento de "intoxicación" por las noticias filtradas sobre una reunión de la UEFA con la Superliga, donde algunos "confunden un saludo en un palco con una negociación formal".

"Nuevamente algunos ganan un nuevo título: campeones en la intoxicación. Como en la final de la Copa del Rey, la historia se repite. Ahora resulta que la UEFA 'se ha reunido' con la Superliga. No: está obligada a hacerlo, como con cualquier otro promotor, según la sentencia del TJUE. Pero algunos confunden un saludo en un palco con una negociación formal ¿verdad, Anas Langauri?", escribió el presidente de la patronal en su cuenta de la red social 'X'.

Tebas mencionó al secretario general de la Superliga, para recordar los titulares de hace un año que prometían su despegue para este septiembre de 2025. Además, el presidente de LaLiga se refirió al proyecto de la Liga Unify que 'sustituyó' al de la Superliga.

"Lo de UNIFY ya es para una de serie de plataforma: un 'proyecto audiovisual' sin plan de viabilidad, sin estructura y sin financiación. Mucho PowerPoint y cero realidad", afirma.

"Antes de seguir emborrachándonos de mentiras, hay que enterarse cuándo lanzará UEFA los derechos de competiciones europeas del ciclo 2027 en adelante. Spoiler: del proyecto UNIFY, nada de nada", añade un Tebas que, irónicamente señala a que estas nuevas filtraciones sobre la Superliga salen cuando el FC Barcelona parece bajarse del proyecto que lidera el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

"Y casualmente, todo esto justo cuando el FC Barcelona anuncia su salida definitiva de la Superliga. Demasiada coincidencia para ser casual. Los portavoces de siempre vuelven a tropezar en la misma piedra. Como cuando aseguraban que el Real Madrid se retiraba de la final de Copa. Se lo creyeron entonces. Se lo creen ahora, hay que examinar más al 'filtrador', e informarse más", añade.

"Estamos en octubre de 2025 y aquella Superliga que 'arrancaba en septiembre de 2025', sigue aparcada. Las portadas envejecen. Las mentiras, no", termina, incluyendo las fotos de los titulares que en enero de 2024 señalaban a un inicio de Superliga que no llega.