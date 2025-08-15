Javier Tebas: "Estoy convencido que se jugará el partido en Miami"

MADRID, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se mostró este viernes "convencido" de que el Villarreal-FC Barcelona se jugará en Miami (Estados Unidos), a falta de que se "consigan los trámites" con la UEFA y la FIFA, a pesar de que se está "haciendo un problema mayor del que es" por un "tema de 'integritis'".

"Estoy convencido. Esta temporada sí, no estaba entre los objetivos principales, pero hay que recordar que es un proceso que empiezan pidiendo los clubes. Los clubes lo han solicitado. Evidentemente, estamos empujando porque nos parece adecuado. Ha sido la Federación, que otras veces nos encallábamos ahí. Ahora hay que pasar por la UEFA y la FIFA, y esperamos que se consigan esos trámites para iniciar bien el proceso para ir a Miami", dijo en una entrevista al programa 'Tablero Deportivo', de Radio Nacional.

Tebas apuntó además que no debería hacer falta llevarlo a la Asamblea. "Ya llegará el momento, veremos si es un tema de debate en Asamblea. El año pasado el Marbella-Atlético de Madrid se jugó en La Rosaleda, y no recuerdo que tuviese que pasar por ningún lugar. Dependerá de los clubes que lo han pedido, los clubes son soberanos para decidir dónde quieren jugar", afirmó.

Por otro lado, el presidente de la patronal apuntó a un "problema mayor del que es". "Aquí viene la NFL y estamos todos encantados y si fuera la NBA, todavía más, no sé por qué tenemos que ponernos así cuando estamos hablando de un partido de 380. A Ángel Torres le tengo mucho cariño, y la Liga no puede ser el hazmerreír de Europa, cuando vemos que en Italia o Francia están jugando fuera del país. La Supercopa también se juega fuera, y no veo que sea un problema. Se está haciendo un problema mayor del que es", apuntó.

"Estamos ante un tema de 'integritis', que a mí me gustaría analizar, que ya vivimos el año pasado con la polémica del descanso de las 72 horas. ¿Afecta a la integridad de la Supercopa que se hayan quitado las semifinales y los equipos que no son Barcelona y Real Madrid viajan con menos aficionados, afecta o no afecta a la competición? No hay que rehacer todo, no afecta", añadió.

Además, Tebas señaló también al dorsal '30' de Franco Mastantuono en el Madrid. "Si nos da un ataque de 'integritis', que nos dan muchos, tenemos que analizar muchas cosas. No es un tema de 'fair play' financiero: los equipos en Primera tienen que tener 25 fichas. El Real Madrid ha puesto a uno con el número 30 del filial, y nunca va a jugar en el filial. ¿Eso va contra la integridad de la competición? Yo creo que no", explicó.

Por otro lado, el presidente de LaLiga apuntó que la tensión con las inscripciones es la misma que otros años. "Hay un reglamento que todo el mundo conoce. Siempre pasa todos años lo mismo. Los deberes hay que hacerlos el 31 de agosto y ahí el 99% de equipos los tendrán hechos. No es nada extraño lo que está pasando porque es lo que ha pasado otras temporadas.

Muchas veces también es estrategia y los clubes esperan a última hora para inscribir", apuntó.