Javier Tebas: "La estrategia de derrumbarse se la diseña Rubiales solo"

El presidente de LaLiga lamenta la "película" del presidente de la RFEF para desviar la atención de "noticias alarmantes"

"Me manda un tío para grabarme, es increíble"

MADRID, 1 Jun. 2022 (Europa Press) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se mostró perplejo por la trama, digna de "película", que explicó este miércoles fue montada por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y se defendió fuera de cualquier estrategia ni conspiración en un momento "triste" para el fútbol.

Tebas atendió a los medios después de que la RFEF anunciase medidas legales contra él por una grabación filtrada por 'Ok diario'. "Me gustaría que el presidente de la Federación nos explicase, que todavía no nos ha explicado, por qué ha grabado a la secretaria de estado en su momento Irene Lozano, por qué grabó a Guirao, por qué me manda un vicesecretario de la RFEF Miguel García Caba, a través de un tercero, porque me quería denunciar", dijo.

"Por eso me senté y me he sentado con otras personas. Yo vengo aquí a dar explicaciones, pero del otro lado son cosas más graves, que yo me siente en una reunión para garantizarme las denuncias que me querían hacer. Me he sentado, pero ni tramas ni nada de nada", añadió Tebas, tras participar en la clausura de PRO Foro Industria y Deporte, organizado por As y 2Playbook.

El presidente de LaLiga quiso dar detalles de ese encuentro que se filtró este miércoles y explicó que, como si fuera "una película", resultó ser una trama del propio Rubiales, tratando de hacerle creer que Caba estaba apartado de la Federación cuando reclamó verle. "Es público y notorio que a mí el presidente Rubiales no me gusta y siempre que ha habido elecciones he procurado que los clubes de la Liga no le apoyen", dijo Tebas.

"No hay nada más, lo que pasa es que ahora hay un momento de ciertas noticias que ha publicado el Confidencial que son alarmantes, y ahora se intenta desviar el tema diciendo que yo estoy diseñando una estrategia, que no es verdad. La estrategia de derrumbarse se la diseña él solo el señor Rubiales. Ahora con quién se va a reunir si están grabando todo. Y su gente del Comité Ejecutivo con quién se va a reunir", añadió.

El presidente de la patronal se mostró tranquilo ante la posibilidad de que se publique todo el encuentro. "Me manda un tío para grabarme, es increíble, para intentar grabarme y sacarme unas cuestiones. Estoy triste por lo que pasa en el fútbol. Es de película, el presidente de la Federación debe dirigir un gabinete de investigación gigante o dedicarse a hacer guiones de TV", apuntó.

Además, tras el comunicado de la RFEF de estudiar una denunciar, Tebas les instó a hacerlo. "Lo que tienen que hacer es denunciar. Esto es una estrategia de Rubiales. Es un obseso de la investigación. Su móvil lo hackearon porque creían en la Federación que yo tenía el programa Pegasus. Desde noviembre del año pasado tengo reuniones con personal de la Federación, es mi obligación reunirme si me vienen con casos de corrupción", afirmó.

"Yo estoy en el lugar donde siempre he estado, que no me gusta cómo se gestiona la Federación. Me preocupa mucho que aparezca el Mundial de 2030, porque siempre aparece en las grabaciones el primo de Zumosol, que es la UEFA y la FIFA. Y ahora es, 'si pasa algo con el señor Rubiales, nos quedamos sin Mundial'. A mí no me van a amedrentar", añadió.

Por otro lado, Tebas fue preguntado por si reclama alguna actuación del gobierno. "Ahí están los hechos. Esto no es una guerra Rubiales-Tebas. Yo he sido denunciado por Irene Lozano, yo siempre doy las explicaciones públicamente, y en cambio aquí no se hace. Ni lo de la Supercopa de Arabia, es todo dantesco. Que lo valoren, si el fútbol español se merece que ocurran estas cosas y no se dé ninguna explicación", terminó.