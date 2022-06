Javier Tebas: "No puede haber equidistancia entre las víctimas y los que están haciendo daño al fútbol"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, insistió este jueves en que "no hay una guerra" entre su organismo y la RFEF y que sí "hay unas víctimas" entre los que se encuentra él y otras personalidades a los que se les han grabado, por lo que demandó que "no puede haber una equidistancia con los que están haciendo daño al fútbol".

"No hay una guerra de la RFEF con LaLiga, aquí hay unas víctimas que somos a los que nos graban como José Guirao o Irene Lozano. Ha habido una persona que ha viajado con la novia a Nueva York y no ha dado explicaciones, o que no ha justificado 260 millones cuando se lo ha pedido el juzgado", señaló Javier Tebas a los medios tras asistir al Desayuno Deportivo de Europa Press que tuvo como protagonista al presidente del CSD, José Manuel Franco, y patrocinados por Repsol, DAZN, LAE y Unicaja Banco.

En este sentido, Tebas dejó claro que estaba "en contra" de las palabras en su intervención por el propio Franco sobre el estado del fútbol español. "No nos equivoquemos, a mí ningún club me ha denunciado por coacciones y amenazas, y que yo sepa, al presidente de la RFEF sí desde el fútbol femenino y de la Primera y Segunda RFEF. No puede haber equidistancia entre las víctimas y los que están haciendo daño al fútbol como se hace desde la RFEF", advirtió.

El mandatario coincidió en el foro con Luis Rubiales, pero tiró de ironía. "No le he visto, ha venido a última hora y se ha ido corriendo", apuntó con una sonrisa antes de dejar claro que quiere que "salgan las grabaciones" que le realizó Miguel García Caba, vicesecretario general de la RFEF, y del que cree que tienen "casi seguro 'secuestrado'".

"Le conozco, ha trabajado muchísimos años en LaLiga y sé cómo escribe, no es de él", aseveró en relación a un mensaje a través de las redes sociales y confesando que le extraña "muchísimo" como está actuando García Caba.

"Lo que está pasando con la RFEF es increíble. Ahora el problema es que han grabado a Tebas diciendo que quiere 'cargarse' a Rubiales, eso lo sabe todo el mundo desde hace mucho tiempo y lo que pasa es que lo dije coloquialmente. Es increíble que un presidente de la federación grabe y mande detectives y todavía se habla de una conspiración de Tebas. El que se conspira a sí mismo es Rubiales", recalcó el presidente de LaLiga.

Por otro lado, preguntado por si debe entrar en el caso o no el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), lamentó que "parece que están estudiando una carrera universitaria por el tiempo que llevan" analizando lo sucedido. "Ellos sabrán, no hay duda de que los hechos son susceptibles de llevarlos al TAD", sentenció.

"El 'teórico' García Caba me acusaba de tener en LaLiga comprado al TAD, pero como no tiene ni idea no sabe que cuando se eligieron sus miembros, como formaba parte de la Comisión Directiva del CSD, me opuse frontalmente, es testigo Irene Lozano. Tan frontalmente que creo que me costó el puesto porque en el siguiente nombramiento de esta comisión Irene Lozano me sacó", subrayó.

Además, también fue crítico con el presidente del COE, Alejandro Blanco, por las grabaciones que tendría sobre las reuniones por la candidatura olímpica de Cataluña y Aragón. "Es increíble que para defenderse saque unas grabaciones de personas que no lo sabían, están rompiendo las barreras de la ética y no lo podía esperar de un presidente del COE. Si no fue él, daría las instrucciones, pero si uno va a una reunión, si es institucional y se va a grabar, se anuncia y seguramente no se dirían muchas cosas", puntualizó.

El barca podrá fichar si las palancas le dan "capacidad"

Por otro lado, se refirió a las palancas que aprobó la semana pasada el FC Barcelona y que le pueden ayudar a acometer los fichajes de jugadores como Robert Lewandowski, Bernardo Silva o Jules Koundé. "Están aprobadas por la Asamblea y ahora tienen que ejecutarlas, conseguir un fondo que parece que pueden conseguir con el tema de la televisión y de la venta de 'BLM'. Ellos saben los números y si las palancas producen esa capacidad, pueden ser esos fichajes y algunos más", explicó.

Sobre la entrevista en 'Marca' de Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, diciendo que el Real Madrid ofreció más dinero a Kylian Mbappé que el conjunto parisino, reiteró que "es la postura de este nuevo rico que por tener dinero se impone a todas las normas".

"Ya se cree sus propias mentiras, pero sabe perfectamente que el Real Madrid no puso más dinero. Es difícil decir tanta sarta de mentiras, nosotros seguiremos defendiendo la sostenibilidad en el fútbol", agregó, destacando que lo del PSG "es inadmisible" y que "debería serlo también en el fútbol francés".