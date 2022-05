Javier Tebas: "No puede ser que el PSG le pueda quitar al Real Madrid un jugador del nivel de Mbappé"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, cree que Kylian Mbappé acabará fichando por el Real Madrid porque si hubiera querido renovar con el Paris Saint-Germain "lo habría hecho hace mucho tiempo", y dejó claro que "no puede ser" que la situación económica actual del equipo francés le permita quitarle "un jugador de ese nivel" a un club como el madridista que está totalmente saneado y boyante.

"Creo que fichará por el Real Madrid, un día es blanco y otro negro, pero pienso que sí", aseveró Tebas a los medios tras participar en una de las mesas de la ISDE Sports Convention 2022, que organizan ISDE, LaLiga y el Ayuntamiento de Madrid.

Para el dirigente, "no es una mala noticia" para su organismo si no llega finalmente el delantero parisino. "No es una buena noticia, pero no es mala", admitió, recordando que con el delantero "siempre hay tantos giros (de situaciones)", por lo que no le parece "inesperado" todo lo que está sucediendo. "La sensación que tengo es que de renovar con el PSG lo habría hecho hace mucho tiempo, pero me puedo equivocar", opinó.

El mandatario no tiene "ni idea" de las cifras que se manejan, pero tiró de ironía para decir que "estando el PSG de por medio" cualquiera le parecía "poco". En este sentido, volvió a criticar la complacencia económica con el conjunto francés. "Según 'L'Equipe', va a acabar con 650 millones de masa salarial y 300 de pérdidas, y todavía va a hacerle una oferta millonaria a Mbappé", recalcó sorprendido

"Espero que si nos vamos a poner las pilas contra los clubes-estado y que la UEFA ya ha hecho una reforma importante en este aspecto, esto no puede ser. Que un equipo como el Real Madrid, que es el mejor gestionado económicamente en la pandemia, que no ha perdido dinero, que tiene reservas importantes de lo que ha venido ganando en los últimos doce años y que espero que sea campeón de Europa, no puede ser que un equipo le pueda quitar un jugador de ese nivel", manifestó.

De todos modos, no cree que el PSG y Nasser Al-Khelaïfi pueden tener el beneplácito por parte de la UEFA por no haber apoyado la Superliga y porque el catarí sea el presidente de la Asociación Europea de Clubes (ECA).

"Lo único que se es que con el nuevo 'fair-play' financiero de la UEFA no le beneficia en nada al PSG y que la reforma de la Champions no le beneficia porque no es lo que quería Al-Khelaïfi. No creo que tenga tanto mando en la UEFA", consideró.

Por ello, ve "imposible" que el PSG pueda seguir obteniendo ventajas "a partir del año 2024" y que se den cifras como las de 2020-2021 en la que el equipo parisino declaró "290 millones de euros de ingresos comerciales" y el Real Madrid "260". "Es imposible que tenga más ingresos comerciales que el Real Madrid, el United o el FC Barcelona", sentenció.

"a fecha de hoy, el barça no puede fichar a lewandowski"

Por otro lado, fue claro sobre las opciones de que Robert Lewandowski fiche por el FC Barcelona. "A fecha de hoy, no", afirmó, recordando que sigue sin ver aspectos que le podrían ayudar para aliviar su situación económica como la venta de 'Barça Studios' que se aprobó en los presupuestos del club.

"Los números son muy fáciles y los hemos explicado. Tienen más de 500 millones de pérdidas de los años anteriores y deben recuperarse para poder fichar. Quedándole un año en el Bayern a Lewandowski, querrá cobrar, y el Bayern se querrá llevar algo, no lo veo a día de hoy", explicó.

Tebas cree que la venta de Frenkie de Jong "podría ser suficiente dependiendo de por cuánto le vendan y lo que quiera cobrar Lewandowski". "Hay que ver lo que queda de amortización y la norma de 1 a 3. El mercado va mejor, pero vender un jugador no es tan fácil", advirtió.