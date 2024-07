Javier Tebas: "No voy a ser inhabilitado, que sigan esperando"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dejó claro este martes su tranquilidad tras haber conocido que el Tribunal Administrativo del Deporte le ha abierto un expediente y que aseguró que no va a ser "inhabilitado" y que todo esto viene por "el empeño" del máximo mandatario del Real Madrid, Florentino Pérez, de quitarle de su puesto en el organismo.

Según medios como 'Relevo' y 'El Español', el expediente del tribunal sería "muy grave" y está relacionado con una denuncia realizada por el Real Madrid a raíz de la convocatoria urgente por parte del dirigente de la Asamblea Extraordinaria de LaLiga en el verano de 2021 para tratar el acuerdo con el fondo internacional CVC, al que el club madridista se ha opuesto frontalmente desde el principio.

El TAD habría procedido a la apertura de este expediente al considerar que Tebas hizo la convocatoria con sólo ocho días de antelación y no con diez como marca la normativa, por lo que en caso de salir adelante podría incluso ser inhabilitado, algo que el presidente de LaLiga cree que no va a suceder.

El dirigente explicó en un vídeo facilitado por LaLiga que había tardado en reaccionar a esta noticia porque había tenido por la mañana "dos reuniones muy importantes relacionadas con el mundo de la antipiratería, esenciales para el futuro de la Liga de Fútbol Profesional y el valor de los derechos adecuados de sus clubes" y que no iba a "suspender" por esta noticia.

"Era muchísimo más importante lo que tenía que resolver por la mañana y hablar que esta noticia que ha salido. Además, incluso ni he entrado a las reuniones con mi móvil porque quería estar concentrado en las reuniones. Al salir he podido ver que algunos 'portacoces' ya estaban vendiendo la piel del oso antes de cazarla, pues que piensen que no va a ser así, no voy a ser inhabilitado", aseveró Tebas.

El abogado aseguró que se abría "un camino largo" y que esperaba ganar "de forma definitiva en las diferentes instancias". "Es un tema claro, ya lo vengo diciendo, es el empeño del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, de que lo que no consigue convencer a los clubes, ni a los de España ni a los de Europa, lo intenta buscando otros caminos para intentar sacar al que es elegido democráticamente en LaLiga, que en este caso soy yo, el presidente de LaLiga", advirtió.

Tebas destacó también "el apoyo de la inmensa mayoría de los clubes" de la patronal, el cual le "sirve de ánimo" para enfrentarse a unas situaciones que pasan por "primera vez", pero que volverá a sacar "adelante" como en "todas las cuestiones de todos aquellos que piensan que el presidente Javier Tebas va a ser inhabilitado". "Que sigan esperando porque eso no va a ser así", reiteró.

Extrañado por el proceder de rodríguez uribes

"Entrando en el fondo del asunto me gustaría destacar algunas cuestiones que son muy importantes. El expediente disciplinario se abre por dos denuncias del Real Madrid que se interpusieron siendo secretarios de Estado José Manuel Franco, una, y otra Víctor Francos, y ninguno de los dos elevó la denuncia al TAD. Es decir, por silencio administrativo se denegó al Real Madrid las denuncias que había hecho", relató el presidente de LaLiga.

De este modo, todo ha cambiado con la llegada de José Manuel Rodríguez Uribes "cuando tres meses después está en su puesto de secretario de Estado y decide elevar al TAD la denuncia". "Hombre, tres meses para pensar si elevar la denuncia es evidente que han tenido que influir otras cuestiones u otras personas para hacerlo, buscando el objetivo que se está buscando desde la presidencia del Real Madrid", recalcó.

En cuanto a la Asamblea General Extraordinaria del 12 de agosto de 2021, cuya convocatoria de urgencia no habría respetado los plazos y ha motivado la apertura del expediente, el dirigente recuerda que es "una cuestión totalmente de forma". "Pero es que además, en el fondo de esa asamblea, al final no se discutió el acuerdo de CVC como se planteaba, sino que quedó en suspenso porque se decidió que tanto Athletic Club, como Real Madrid, como FC Barcelona, no fuesen aceptados por los gastos que podía conllevar la operación en las cuentas en participación", detalló.

"Ese acuerdo se llevó a diciembre, en una asamblea, en diciembre del 21, donde ahí sí que se aprobó el acuerdo con CVC, que también volvió a impugnar el Real Madrid y que perdió en los tribunales. Nada más, recalcar que, evidentemente, por esto estoy seguro que no voy a tener ninguna inhabilitación pese a que algunos no quieran que sigamos luchando contra la Superliga, contra su modelo de entender el fútbol y contra su influencia en estamentos importantes del Gobierno de España, que no deberían tener ese nivel de influencia", sentenció.

