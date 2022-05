Javier Tebas: "Parecemos un Robin Hood europeo, pero no vamos a consentir que un club destroce el ecosistema"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confirmó que este miércoles o este jueves presentarán ante la UEFA la denuncia contra el Paris Saint-Germain y reiteró que no es "postureo", asegurando que aunque parezca que su organismo es "un Robin Hood europeo", el objetivo es "no consentir que un club europeo destroce el ecosistema".

"Ma√Īana o pasado presentaremos la denuncia, que ya est√° redactada, primero ante la UEFA", recalc√≥ Tebas este martes durante los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por Repsol, Unicaja Banco, Loter√≠as y Apuestas del Estado, y DAZN.

Sobre la carta de queja que le envi√≥ la Ligue 1, fue claro. "Ellos sabr√°n como quieren estructurar su liga, pero no vamos a consentir que un club europeo destroce el ecosistema. La denuncia no es postureo, est√° basada en datos econ√≥micos objetivos. Un club que va perdiendo 300, 400 millones, que este a√Īo tiene 600 de masa salarial e ingreso comercial, que tiene ingresos comerciales mayores que el Real Madrid, el United o el FC Barcelona, y renueva a Mbapp√©. Es que es imposible si no hay enga√Īo en patrocinios o en aportaciones en capital a un nivel superior al establecido por UEFA", advirti√≥.

"Vamos a acudir tambi√©n a Francia, ya hemos contratado los abogados franceses, y vamos a denunciar al PSG ante los tribunales de all√≠. No es un problema de Francia, es del ecosistema del f√ļtbol europeo, y tambi√©n vamos a ir a Suiza para que ver cu√°ntos gorros lleva puestos Nasser Al-Khela√Įfi, que si el presidente del PSG, que si el de presidente de la ECA, que si el de presidente de 'Bein Sports'. Parecemos un Robin Hood europeo y hemos hablado con algunas ligas y alguna se va a unir", apunt√≥.

Para el dirigente, "esto es lo que hay que hacer para defender el f√ļtbol europeo". "Ya se me conoce en Europa como soy. No voy a ir a un Comit√© Ejecutivo de la UEFA y sentarme con Al-Khela√Įfi y no decirle: 'Deja de hacer trampas y de joder al f√ļtbol'. √Čl es tan peligroso como la Superliga", recalc√≥.

"Nos da igual que el estado sea due√Īo de un club, es la actitud, que les da lo mismo si tienen p√©rdidas. Tienen patrocinios vinculados al Estado, usan la figura del Estado para aportar dinero o enga√Īar en patrocinios. En LaLiga tenemos a un club semiestado como el Almer√≠a y hemos controlado a esa figura y no hemos permitido que ponga dinero a mansalva", a√Īadi√≥.

Adem√°s, record√≥ que cuando denunciaron por la marcha de Neymar al PSG y tambi√©n hicieron lo mismo con el Manchester City, "ambos fueron sancionados por la UEFA, pero en una resoluci√≥n extra√Ī√≠sima fueron absueltos por el TAS". "¬ŅD√≥nde est√° el problema? ¬ŅEn la UEFA o en el TAS? Ya sabemos d√≥nde est√°n los problemas y vamos a intentar que no vuelva a ocurrir", asever√≥.

De todos modos, y en tono distendido, a la hora de elegir con quien cenar√≠a entre Al Khela√Įfi, Florentino P√©rez y Luis Rubiales, tuvo claro que con el catar√≠. "Esta batalla es m√°s de corto plazo, mientras que con Florentino y Rubiales va de como entender algo a largo plazo. Luego ir√≠a a casa de Florentino y a la √ļltima a la de Rubiales", confes√≥.

Preguntado por la Superliga, Tebas aclar√≥ que "lo peligroso" es que se mantiene "el concepto que pretende que todo el poder est√© en algunos clubes y en los que m√°s dinero tiene". "Cuando tienes el poder, organizas competiciones como quieres. El concepto sigue estando en la cabeza y siempre va a estar porque algunos clubes no se dan cuenta de que el mundo del f√ļtbol es de todos y hay que saber conjugar todos los intereses", puntualiz√≥.

Finalmente, sobre la nota que public√≥ LaLiga resaltando los √©xitos del f√ļtbol espa√Īol en los √ļltimos a√Īos en comparaci√≥n con los de otros pa√≠ses, lament√≥ que "Espa√Īa sea un pa√≠s muy catastrofista y muy cortoplacista" con su deporte. "Es un recordatorio de lo que es el siglo XXI. Los franceses llevan cero t√≠tulos y se habla de que la denuncia es porque tenemos miedo de que nos superen. Queremos que la Ligue 1 sea una competici√≥n deportiva sostenible, que se convierta en una competici√≥n de verdad", sentenci√≥.