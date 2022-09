Javier Tebas: "Quiero continuar presidiendo LaLiga después de 2024 para desarrollar LaLiga Impulso"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confesó que sus planes una vez finalice su actual mandato de LaLiga en 2024 es "continuar" al frente de la patronal para seguir desarrollando el proyecto de LaLiga Impulso, al mismo tiempo que admitió que "hay que mejorar cosas" en el fútbol europeo, aunque insistió en que la solución no es "hacer una Superliga que destruiría las ligas nacionales".

"Continuar (después de 2024). Quiero que esté totalmente desarrollado el plan Impulso que vamos a desarrollar con el dinero de CVC porque me han elegido presidente para proyectos de este tipo. Este anticipo de quince años lo valoraremos dentro de cinco o seis años y no puedo decir que me voy a mitad del proyecto", afirmó Tebas en una entrevista concedida a la revista 'Influencers' recogida por Europa Press.

Durante la conversación con dicho medio, el mandatario de la patronal explicó que el proyecto de CVC "permite anticipar inversiones que habrían tardado quince o veinte años en hacerse". "Si destinas 1.800 millones solo para infraestructuras, se van a reformar estadios, se van a digitalizar. Pero si ese dinero no hubiese aparecido, los clubes no van a invertir en infraestructuras porque el dinero que tienen es para mantener la categoría o conseguir los objetivos deportivos", relató.

Tebas recalcó que no se necesita unanimidad para continuar con este proyecto, que "ya está aprobado y va adelante". "Los que no están a favor se quedan fuera, aunque el proyecto les beneficia a todos. Lo que no podemos pretender es que en España solo haya un club con un gran estadio. Tenemos que trabajar para que la industria crezca, no que Florentino (Pérez) haga su Superliga y luego reparta él el dinero en solidaridad, que fue lo que dijo", añadió.

"El problema que tiene el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, es que si LaLiga es más fuerte y los clubes pueden ser más fuertes económicamente y tener mejores jugadores e infraestructuras, su proyecto de Superliga será cada vez menos atractivo. Los clubes no quieren destruir las ligas nacionales y la Superliga las destruye, diga lo que diga Florentino Pérez. Luego, en el FC Barcelona lo que ocurre es que hay mucho seguidismo hacia el Real Madrid; y no voy a valorar lo del Athletic Club, pero desde luego ese no es su sitio", analizó.

No obstante, reconoció que es "cierto" que se necesitan "mejorar" algunos aspectos en el fútbol europeo, aunque la solución no es la Superliga que plantea Pérez. "Florentino nunca pierde. Aunque haya perdido, parece que ha ganado. El proyecto de la Superliga, intelectualmente, es que los grandes de Europa manden en el fútbol. Y aquí los demás no pintamos nada. Ese proyecto seguirá en la cabeza de él y de alguno más, no creo que haya muerto", profundizó.

"El modelo actual de fútbol europeo de la UEFA, con sus defectos, ha sido un éxito económico. Ha repartido muchísima riqueza y se han creado muchos puestos de trabajo. Hay que mejorar cosas, es cierto, pero no hacer una Superliga que destruiría las ligas nacionales", añadió.

"la liga de los valores de la que habla el amigo rubiales es cosmética"

Preguntado por el límite salarial en la competición española, Tebas insistió en que "todo lo que se hace en LaLiga debe tener el convencimiento de la mayoría de los clubes", aunque no unanimidad, que "es un defecto que se cometía con anterioridad y que provocaba que mandase la minoría". "Tampoco puede estar dirigida solo por los grandes clubes. La concienciación de los clubes de que debíamos tener un control económico y revertir la situación de esas ruinas económicas que no podían continuar no fue fácil", afirmó.

En la primera temporada, hubo ciento treinta y cinco sanciones por ese límite salarial, aunque por "temas puntuales", mientras que actualmente "no hay más de dos o tres al año". "El único que dice que lo del límite salarial no está claro es el Barça. Lo que pasa es que, por el contexto que tienen, es mejor echarle la culpa a Tebas, cuando yo no soy el que lleva el control económico; para eso hay un gabinete de catorce o quince personas dirigido por el director general corporativo. Yo no estoy en ese día a día", expresó.

Tebas no cree que LaLiga haya perdido atractivo tras la negativa de Haaland y Mbappé a la competición española. "Si miramos los clubes en los que están, veremos que son clubes que hacen dumping económico. Claro que nos gustaría tenerlos aquí, pero no es imprescindible. Yo prefiero no tener clubes que hagan dumping económico como el City o el PSG en LaLiga porque eso nos hace más fuertes que tener esos jugadores", explicó.

Finalmente, sobre los amaños en el fútbol profesional, Tebas destacó que "no lo hay". "En el resto de las categorías tengo mis dudas, porque no se trabaja como lo trabajamos nosotros. La 'liga de los valores' de la que habla el amigo Rubiales es cosmética, no es trabajo profundo", zanjó.