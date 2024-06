Javier Tebas: "A Vinícius le atacan con insultos racistas porque es un líder contra el racismo"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este viernes que el jugador brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior sufre insultos racistas "porque es un líder contra el racismo" y "menos mal que hay líderes que llevan esta bandera", al mismo tiempo que pidió "no solo condenar" estos comportamientos, sino "ser activos y reactivos".

"Vinícius es un jugador muy atacado con insultos porque es un líder contra el racismo, y menos mal que hay líderes que deciden llevar esta bandera. Igual no sería tan atacado si no fuera ese líder. Su comportamiento en el campo no hace que reciba esos ataques", comentó el dirigente durante la presentación del balance de la campaña contra el racismo en el deporte 'Este partido lo vamos a ganar' junto al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Durante el evento, acompañado de la ministra Elma Saiz, el presidente de LaLiga insistió en que luchar contra el racismo es la "obligación" de la patronal del fútbol español, aunque cree que todavía tienen "deberes" por hacer. "Nos falta asesoramiento, aunque trabajamos bien. A veces la vorágine del trabajo no te deja ver esto. Acabar con esta lacra quizá es imposible, pero disminuirla lo máximo posible es nuestra obligación. Tenemos que ser más eficaces", apuntó.

"La responsabilidad es de todos y la colaboración es clave para acabar con esta lacra", expresó como 'receta' para disminuir el racismo, al mismo tiempo que reconoció que se podría crear "un grupo humano" de apoyo a los deportistas que sufran insultos y ataques racistas. "Es muy fácil hacer campañas, pero hay que seguir", reiteró.

"Tenemos que llegar más lejos y aprovechar esa onda expansiva (de LaLiga). Los malos ganan porque los buenos no hacemos nada. En el racismo no solo tenemos que concienciar, sino invitar a que se denuncie. Si conoces algún acto racista, tienes que denunciar", advirtió, antes de poner a un episodio contra 'Vini' como ejemplo. "En Pamplona, denunciamos un insulto racista que él ni oyó. No solo se trata de condenar el racismo, hay que ser activo y reactivo", insistió.

Por ello, Tebas relató que LaLiga "sigue denunciando en los órganos correspondientes", aunque les hubiese "gustado tener más competencias" sancionadoras. "Esa estrategia no la vamos a cambiar, no vamos a parar. No vamos a trabajar solo para el fútbol, sino para todos los deportes", avanzó.

"La justicia tiene sus plazos. Antes se trivializaba con algunos insultos que pensaban que eran del fragor deportivo, pero en eso se ha avanzado mucho", celebró Tebas sobre los plazos que se manejan judicialmente en este tipo de casos.

Además, el mandatario valoró que "España no es un país racista", aunque "es evidente que hay conductas racistas". "Pero el número no es importante, mientras haya uno hay que combatirlo. A España le falta concienciación de que los buenos tenemos que luchar contra los malos, no hay que trivializar el racismo", expresó.

ELMA SAIZ: "LA LUCHA CONTRA EL RACISMO COMPETE A TODA LA SOCIEDAD"

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, celebró la colaboración con LaLiga para dar "un paso fundamental en la lucha contra el racismo y la xenofobia". "Combinamos la experiencia de ambas entidades contra el odio, multiplicamos el impacto de nuestros trabajos en esta cuestión", aplaudió.

"Con esta alianza elevamos a un nivel superior la inclusión y la tolerancia. No caben medias tintas contra el racismo, el fútbol es un potentísimo altavoz, para lo malo, pero también para lo bueno. En este contexto, tenemos que aunar esfuerzos. El mensaje es tolerancia cero contra discursos de odio que no tienen ninguna cabida en ningún ámbito de la sociedad", aseveró.

Para Saiz, la sociedad "no se puede permitir dañar el talento" por discriminación racial. "El talento no entiende ni de color ni de raza, la sociedad tiene que trabajar para que ese talento no se escape. El racismo elimina ese talento, lo socava, hace daño a la sociedad. Hago una llamada a la responsabilidad de la sociedad. Es fundamental que se conciencie, tenemos que ser contundentes", explicó.

Finalmente, la titular de la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pidió "corresponsabilidad" dentro del deporte, en concreto, en el fútbol. "Estas cuestiones nos competen a toda la sociedad, y en ella están incluida todos los ciudadanos y ciudadanas", zanjó sobre las palabras del francés Kylian Mbappé llamando a votar en contra de la ultraderecha y sus discursos.

Posteriormente, los integrantes de la selección española Unai Simón y Dani Carvajal evitaron pronunciarse sobre temas políticos. "Soy futbolista y los temas políticos hay que dejárselos a otros", dijo el portero apenas 24 horas después. Mientras que el lateral también se mantuvo "al margen" de su ideología política, porque es un tema "privado".

"Lo único que quiero para mi país es que prospere, que nos sintamos seguros, que se reduzca el paro, que seamos felices y que podamos ir por el mundo presumiendo de tener uno de los mejores países del mundo", comento en El Larguero de la Cadena SER.

Europa Press