Javier Tebas: "En todas las denuncias por insultos racistas hemos ido solos, sin ninguna otra institución"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, recalcó este jueves que llevan combatiendo desde su llegada al cargo los insultos y comportamientos racistas y advirtió que "en todas las denuncias" que han presentado desde entonces han ido "solos", sin compañía de "ninguna institución" ni siquiera del Real Madrid cuando el afectado ha sido Vinícius Jr, y también confesó que no habían sido "buenos días" a nivel personal.

"En todas las denuncias hemos ido solos, no nos ha acompañado ninguna institución, tampoco el Real Madrid", aseguró Tebas en rueda de prensa tras repasar todas las denuncias que habían presentado desde 2020 para combatir esta lacra, ahora más avivada tras lo sucedido con Vinícius en Mestalla.

En este sentido, puso como ejemplo una denuncia que realizaron al detectar en las redes sociales un vídeo donde un aficionado insultaba a brasileño en El Sadar desde la grada o el del muñeco que apareció colgado de un puente antes del derbi de Copa del Rey, una competición donde no tienen "la competencia". "¿Quién denunció? LaLiga, ninguna otra más", aseveró.

El dirigente imagina que el equipo madridista se ha adherido "intelectualmente" a estas denuncias. "Otra cosa es pericialmente. De las denuncias que he leído me consta que en ninguna en las que estamos nosotros. En el caso del muñeco, los únicos personados en las declaraciones de este miércoles ha sido LaLiga, que ha sido la única también que ha pedido un cambio de las medidas para los acusados", subrayó.

De todos modos, Tebas está "seguro" que el club merengue "apoya" sus denuncias, pero que "no ha querido participar como acusación particular". "Eso no nos desanima, seguiremos peleando por Vinícius o cualquier otro jugador", añadió. "Creo que todos estamos en el mismo barco, a veces se confunden otras 'batallas' y se quieren mezclar", puntualizó.

"No han sido buenos días para el presidente de LaLiga, se me ha acusado de racismo, me afecta y no me gusta", reconoció el mandatario, que repasó todas las acciones que llevan realizando desde su organismo desde que fue nombrado presidente en 2013, primero para acabar con los cánticos corales ofensivos, algo que tuvo "un coste personal" en forma de amenazas, y luego con los insultos "individuales o de pequeños grupos", una batalla "más complicada".

Así, detalló que LaLiga empezó con las denuncias, con la puesta en marcha de la figura del Director de Partido y acudiendo a la justicia por "delitos de odio" después de lo sucedido con Iñaki Williams en Cornellá, pero que se encontraron con el problema de que la Fiscalía archivaba casi todas sus peticiones. "Entonces, decidimos cambiar de estrategia y acudir directamente a los juzgados", declaró.

Además, aseguró que no quería "criticar" a Vinícius cuando le respondió a través de las redes sociales tras la queja del brasileño sobre el racismo e la competición. "Puede ser que fuese mi error. No concibo el racismo y pretendía dar la información de que estamos haciendo muchas cosas. Por la frustración pudo ser mi error, entiendo que él no sepa de competencias y esté frustrado, pero yo también", puntualizó.

El dirigente, que ve "mejor que esto se calme más" para hablar con el futbolista si este lo desea, quiere demostrarle que "con competencias" su organismo "lucha contra el racismo, todavía más", y no dudó en que es uno de los que más insultos recibe porque "los grandes jugadores son los que generan esa malicia mala de insultar".

"Si se siente afectado, desde luego que le apoyo y le animaría que se vayan él y el equipo", replicó cuestionado sobre si apoyaría que Vinícius se marchase del campo si esto vuelve a suceder, mientras que explicó que han puesto "especial vigilancia" en sus partidos a domicilio y aviso de que "no tiene nada que ver con si provoca". "Y aunque así fuese, tampoco. Es tan grave el insulto que predomina el proteger la integridad y honor de la raza", enfatizó.

Europa Press