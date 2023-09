El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que no mantiene contacto con el presidente del Real Madrid, Florentino, ya que "es difícil", porque "está todo el día tergiversando y creando competiciones como la Superliga", añadiendo que no le da "vértigo" la "montaña rusa" que supone la batalla legal con el club merengue, al mismo tiempo que sentenció que Luis Rubiales ya "es historia" de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Los dirigentes del Real Madrid, no me gusta decir club, ya amenazaron hace unos años con CVC. Mi experiencia me dice que cuando te presionan y amenazan, no puedes echarte las manos a la cabeza ni brindar con champán, tienes que actuar con lo que crees que estás haciendo mejor para el fútbol profesional", indicó el mandatario de la patronal tras la presentación de la nueva colección de cromos de Panini de Primera y Segunda División.

Tebas valoró así que la Audiencia Nacional haya desestimado este mismo miércoles la querella interpuesta por el Real Madrid contra LaLiga y su presidente por presuntos delitos societarios en relación con los criterios de reparto de los ingresos obtenidos por la comercialización y explotación de los derechos audiovisuales de los partidos de fútbol. El auto, recogido por Europa Press, concluyó que estos no tienen encaje en el Código Penal.

El presidente de LaLiga explicó que sus decisiones respecto a la comercialización de los derechos están apoyadas por "la mayoría de los clubes" profesionales. "Hubo una votación, que es secreta, con 17 votos a favor de 20 clubes. ¿Cómo no vamos a seguir adelante, trabajando en esta línea? Esto es una montaña rusa, pero la montaña rusa no me da vértigo", ironizó.

Ante esta situación, Tebas confesó que las relaciones con el club merengue están "como hace tres años". "A nivel de club, está como con la mayoría, en contacto para el día a día, la competición, para que siga funcionando", afirmó, aunque el contacto con Florentino Pérez es inexistente.

"Es difícil cuando está todo el día, directa e indirectamente, tergiversando cosas y realizando competiciones como la Superliga. Lo que importa es que LaLiga siga adelante, lo demás es el 'salseo' del fútbol", agregó.

"rubiales ya es historia"

Preguntado por el machismo en el fútbol, Tebas pidió que "la actuación de una persona" no haga que se diga que "todo" el fútbol es "machista". "En nuestra casa tenemos el 37% de mujeres trabajando, cerca son 800. A la selección de empleo se presentan pocas mujeres, tienen la sensación todavía de que el fútbol es de hombres", expuso.

"Pero vamos bien, trabajando, pero el hecho de Rubiales no significa que el fútbol sea machista y no respetemos la dignidad de las mujeres. Rubiales ya es historia, tenemos que trabajar el tema reputacional, para que el fútbol femenino avance", aseveró.

Así, en esta "crisis" de la RFEF, Tebas insistió en que deben ser "las territoriales" las que "lideren" las próximas decisiones y marquen "el camino a seguir". "Que tengan buena clarividencia en elegir y que Víctor Francos la tenga también para esa orden ministerial (para elecciones en federaciones). Es bueno para el fútbol que haya orden en la RFEF", aseguró.

"Yo soy un hombre de federación, quiero mucho a la RFEF, pero no estaba de acuerdo con sus dirigentes, con Villar y Rubiales. No me veo un hombre para liderarla, soy un hombre de la industria del fútbol, me veo en esta casa, con el trabajo que llevo haciendo 10 años", rechazó Tebas la opción de presidir la entidad, antes de lamentar las "muchas sinergias que se han dejado de hacer por esa manía de intentar quitar competencias a LaLiga".

Sobre la fuga de cracks a la Liga saudí, Tebas manifestó que LaLiga "monitorea" la competición, aunque no le "preocupa" como "PSG, Manchester City y Newcastle, aunque todavía no haya hecho ni una locura". "Nuestros equipos compiten en competiciones europeas, al menos por ahora, no sé si en un futuro... Hemos sido el mercado europeo del que menos jugadores se han llevado. Es un modelo que ya ha fracasado antes", dijo sobre Arabia.

Finalmente, el mandatario admitió que le "hubiese gustado que Messi hubiera estado en la colección" de Panini de esta temporada. "Habría sido bien para él, para el Barça y para LaLiga", argumentó, antes afirmar que el azulgrana Lamine Yamal "tiene pinta de crack".