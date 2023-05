Javier Tebas: "Me parece bien que el Barça tenga 'bolos' fuera de España si le sancionan sin la Champions"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este miércoles que le parece "bien" que el FC Barcelona, si es sancionado por la UEFA por el 'caso Negreira' sin disputar la Liga de Campeones la próxima temporada, "juegue 'bolos' fuera de España para ingresas y tener menos pérdidas", al mismo tiempo que insistió en que "no es el momento" de que el arbitraje vaya a la huelga.

"Ellos (FC Barcelona) decidirán si quieren jugar fuera. Si quieren ingresos, tendrán que jugar 'bolos' (fuera de España) para ingresar. Si es para tener menos pérdidas, me parece bien. LaLiga la jugaría, hablan de fechas de Champions, porque legalmente es imposible que no jueguen en España ni en otra liga", valoró Tebas sobre la posibilidad de que los azulgrana disputen encuentros internacionales ante una posible sanción de UEFA por el 'caso Negreira' que le deje sin jugar Champions.

No obstante, el presidente de la patronal reveló que "en el Barça nadie contempla no jugar la Champions la próxima temporada". "Ni nosotros podemos decir que no estarán, no depende de nosotros", reafirmó Tebas tras la presentación del Informe Económico anual de LaLiga, ante la investigación que la comisión de Ética y Disciplina de la UEFA anunció a finales de marzo sobre al club blaugrana.

El dirigente fue preguntado también por la posibilidad de que el delantero del PSG Leo Messi vuelva en el FC Barcelona, negando que LaLiga vaya a tener "manga ancha" con el posible fichaje. "No nos importa el nombre, aunque a mí personalmente me gustaría. Tienen que encajar todo para lo que quieran hacer, ya sea un jugador o siete jugadores", explicó Tebas, que reiteró que si regresa al Barça lo hará "cobrando menos" que en el club parisino.

Además, Tebas valoró la salida de Mateu Alemany del FC Barcelona, ya que deja su cargo de director de fútbol en el club. "Nadie es imprescindible en los proyectos, ni en LaLiga ni en ningún estamento. Su salida no mermará la relación que tenemos con el Barcelona, siempre la mantendremos buena esté quien esté, es una obligación. Pero no hay que llevarse bien, hay que cumplir las normas", comentó.

Finalmente, Tebas aseveró que "no es el momento" de que el arbitraje español vaya a la huelga, después de que avisaran este miércoles en un comunicado de "medidas drásticas e inmediatas". "No es el momento con todo lo que está cayendo, no lo entendería. Ni creo que sea lo que solucione eso que plantean", completó.

Europa Press