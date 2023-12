El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseveró este lunes que, a pocos día de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita su dictamen sobre la Superliga, no le tiene "miedo" a esta competición, que ve "totalmente imposible" que pudiese estar en marcha en un espacio de dos años, e ironizó ante un posible fallo favorable a los opositores del proyecto que ya saben que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y su gran valedor, "nunca pierde".

"No (tengo miedo a la Superliga). Están construyendo el relato de algo que no va a ser así. No va a ser tan claro, en mi opinión, que digan que estiman el tema de la Superliga, no va a ser así, ni muchísimo menos como lo están planteando, pero bueno, ya estamos acostumbrados a que Florentino (Pérez) nunca pierde", destacó Javier Tebas en la Gala de los Premios AS Del Deporte.

El mandatario considera que "el fútbol no necesita una Superliga", sino que lo necesita es que las ligas nacionales se mantengan "en el status quo" y sigan "creciendo", dando "continuidad a los formatos europeos" que están ahora. "Tu clasificación deportiva en la competición europea no te asegura en la clasificación para la temporada que viene, que es lo que están construyendo con ese nuevo formato, por eso la llamo una Superliga mentirosa", señaló.

El máximo mandatario de LaLiga cree que la creación de este formato es "totalmente imposible", también por un tema legal relacionado con los estatutos de la UEFA que reformó hace dos años. "Si alguien quiere organizar una competición, tiene que pedirla con dos años de anticipación y hacer un trámite administrativo dentro de la propia UEFA", recalcó.

"Hablo con muchos clubes de Europa y ya por lo pronto los ingleses no van a estar, y tampoco he visto que hayan movido ningún tema en el ámbito de derechos audiovisuales y de organización, que es necesario para poder poner en marcha esa Superliga que están diciendo", apuntó.

Por otro lado, para Javier Tebas, lo más difícil a lo que se va a enfrentar en los próximos años es "todo lo que está ocurriendo a nivel del ecosistema del fútbol y de competiciones". "Nos desayunamos un Mundial de Clubes, con Copa Intercontinental, unos a la Superliga, reformas de formatos de Champions y sin pensar en las competiciones nacionales, donde hay muchos clubes y jugadores que no juegan estos torneos", dijo.

"He leído la nota de FIFPRO, que está bien que piense en la salud de los jugadores, pero también hay que pensar en los derechos de los otros jugadores que no van a estas competiciones, y que les pueden causar problemas de pérdida de capacidad económica a las competiciones, sobre todo las ligas nacionales, y eso también hace mucho daño al ecosistema", expresó.

El presidente de LaLiga considera que la acumulación de partidos y de nuevas competiciones "es el gran problema". "Llevamos unos años que sólo se hacen que crear competiciones. En la parte deportiva, yo en una barra de un bar a las 5 de la mañana hago muchas competiciones y todas emocionantísimas y divertidísimas, pero estamos en una industria y tenemos que protegerla", concluyó.