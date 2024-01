El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este lunes que dimitirá "si la Superliga sale adelante", porque considera que el fútbol iría "a la ruina y a la catástrofe", al mismo tiempo que insistió en que el FC Barcelona "pretendía influir" con los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, y "sólo influir es un delito" que, además, "si se produjese ahora", conllevaría el "descenso de categoría".

"(Si la Superliga consiguiera 60 clubes de primer nivel, ¿dimite?) Claro que dimito. Me iría porque el fútbol español caminaría hacia un problema económico terrible. Los ingresos serían en breve tiempo la mitad. No puedo continuar en algo en lo que iríamos a la ruina y a la catástrofe. Hay 53.000 jugadores de fútbol profesional y muchas familias que viven de esto. Todo ese ecosistema de éxito que hemos construido durante 40 años se vendría abajo", dijo Tebas en una entrevista a El Mundo.

El presidente de la patronal del fútbol español relató que fue en enero de 2021 cuando, en una reunión, le comentó al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, los planes de la Superliga, después del 'chivatazo' de Joan Laporta. "Durante la comida le saqué a Laporta si él estaba en la Superliga y me dijo que sí. Llamé inmediatamente a Ceferin y se lo conté. Le dije el sábado anterior al anuncio de la Superliga que se fuera a descansar y que diseñaríamos una estrategia para pinchar el globo", afirmó

"Se le pasó por la cabeza dimitir, me contó que había sido abogado penalista en Eslovenia y que había defendido a políticos corruptos, asesinos, narcotraficantes y a descuartizadores en serie pero que ninguno de ellos mentía tanto como la gente del fútbol. Le dije que a Florentino le había ganado muchas batallas y que ésta también se la iba a ganar", agregó.

Tebas llama al proyecto liderado por el presidente del Real Madrid "la Superliga mentirosa, la 'fake'". "Quieren poner una cara diferente, la de Bernd Reichart, a lo que yo llamo Bernd Copperfield (en referencia al mago David Copperfield), pero quien está detrás es Florentino. Quieren cargarse el modelo actual y luego aparecer y cobrar. Son unos magos", criticó.

"La sentencia del TJUE no cambia para siempre la historia del fútbol, cambia cosas interesantes. Se ha vendido como un varapalo, pero no lo veo tanto. ¿La UE reconoce que la UEFA es un monopolio? Sí. ¿Reconoce que puede seguir existiendo como monopolio? Sí. Lo que le exige es llevar a cabo un proceso libre y transparente para las nuevas competiciones", valoró sobre la decisión del TJUE validando la "posición dominante" de UEFA y FIFA.

Sobre el 'caso negreira': "el barça quería árbitros más caseros"

Además, Tebas repitió que los pagos del Barça a Enríquez Negreira, que la Fiscalía confirmó entre 2001 y 2018 por valor de 7,3 millones de euros, "pretendían influir y que sólo influir es un delito". "Intentó influir en los ascensos y descensos de árbitros", valoró.

"Supongo que el Barça quería que le pitaran árbitros más caseros.

Si un club paga hoy al número dos de los árbitros, ¿qué le pasaría? Se abriría un expediente y la sanción sería el descenso de categoría", aseveró, recordando la prescripción de este caso a nivel deportivo. "No creo que un árbitro haya cobrado para venderse, otra cosa es que puedan ser influenciados. Negreira pintaba, sobre todo en ascensos y descensos2, añadió.

Sobre una posible sanción de UEFA contra la entidad catalana por estos pagos, Tebas confesó que el organismo europeo "está esperando al tema penal" para tomar "una determinación". "Si se acredita la intención de influir, habrá sanción. Otra cosa es que para la UEFA la intención de influir tenga una sanción más o menos grave", dijo.

Así, Tebas indicó que el colectivo arbitral "no puede seguir dependiendo de la RFEF" para que mejore su nivel. "Ya dijimos que queríamos crear una sociedad fuera de LaLiga y la RFEF que dirigiese el colectivo arbitral. Contó con el apoyo de los clubes pero no con el del club que preside Florentino Pérez", lamentó.

"Tenemos que ir al modelo inglés con una compañía mercantil externa. Otra solución sería que los árbitros dieran sus explicaciones al final de los partidos. Con esto de las cuotas territoriales no sé si llegan los mejores. ¿Son buenos? Sí ¿Son los mejores? Tengo mis dudas. Al estar dentro de la RFEF todo no sé si llega el pelota o no llega el pelota. Creo que el proceso no es el correcto", señaló sobre la selección actual.

Finalmente, Tebas denunció una amenaza de Luis Rubiales, cuando este era presidente de la RFEF. "Me cogió en el CSD siendo presidenta María José Rienda antes de una reunión y me dijo: 'Tengo cosas tuyas y si no estás de acuerdo con lo que vamos a proponer, lo haré público en todos lados'. Me quedé blanco", reveló.

"También quiero contar que en una Asamblea de LaLiga después de este incidente sacó un papel diciendo que ahí estaba lo que yo estaba haciendo. Lo de Jenni Hermoso fue la punta del iceberg de lo que ocurría en la RFEF. No ha salido ni el 5% de lo que sucedía en esa casa", concluyó.