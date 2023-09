El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que se presentará a su reelección a su actual puesto, en lo que sería su último mandato, y no se mostró preocupado de no salir reelegido porque se irá a "casa o a otras labores", recalcando que "siempre" tiene "ofertas de trabajo", mientras que afirmó que en el caso de haber tenido la posibilidad en el 'caso Negreira' habría pedido al Juez de Disciplina Social la apertura de un expediente disciplinario que habría sido el que dictaminaría la sanción deportiva para el FC Barcelona en un asunto en el que "hay conductas que no tienen explicación".

"Voy a presentarme a las elecciones. El 26 de diciembre se acaba mi mandato y se convocan elecciones, si no ha habido antes es porque la situación en el fútbol español requería que no estuviese en periodo electoral", indicó Tebas en una entrevista en 'Movistar Plus+' emitida este lunes.

El dirigente recordó que "siempre están buscando" que alguien sea su rival. "Los que quieren que sea otro, Rubiales, Florentino (Pérez). Y dije que no superaría los 65 años y tengo 61, pero si no soy reelegido me iré a mi casa o a otras labores. Siempre tengo ofertas de trabajo, a nivel nacional e internacional se ha hecho un gran trabajo en LaLiga y se valora. No es cuestión de dinero, es que te sientas a gusto, aún hay proyectos a consolidar como 'LaLiga Impulso'", advirtió.

"Creo que hay varias cosas que habré hecho mal, la que más me puede martillear la cabeza es el no detectar ciertos problemas que tenía el fútbol español de racismo con anterioridad, estos incidentes del tema Vinícius los trabajábamos, pero teníamos que haber hecho antes ese trabajo. También algunas normas de control económico que presentamos la temporada pasada y que a lo mejor teníamos que haberlo hecho antes", añadió sobre sus posibles errores durante su década al frente de la patronal.

Tebas no escondió que la pasada temporada fue "convulsa" no sólo por los incidentes de tinte racista sino por "el 'caso Negreira'", del que recalcó que "hay que pensar que sólo el hecho de intentar influir en el tema arbitral ya es un delito de corrupción deportiva, como bien ha dicho el juez de instrucción recientemente en un auto".

Por ello, cree que su modo de acción habría sido el de "haber abierto el expediente disciplinario correspondiente y que el Juez de Disciplina Social en LaLiga hubiese tomado la decisión correspondiente de acuerdo, que va desde un apercibimiento a un descenso de categoría según la gravedad". Además, subrayó que a él no le habría temblado la mano para descender al FC Barcelona porque eso "lo decide el juez, no el presidente".

"Yo la única capacidad que tengo es denunciar unos hechos para que el Juez de Disciplina Social tome las decisiones. Yo sé que hubiese denunciado si hubiese tenido esa capacidad pues esos hechos tenían que ser susceptibles de tener una sanción disciplinaria, el nivel de la sanción ya no me corresponde a mí", añadió al respecto.

Para Tebas, aún queda "un camino largo de instrucción", aunque tiene claro que "hay conductas que no tienen explicación" y que "deberán explicarse". "Hay muchas variantes. Pueden acabar todos absueltos o condenados, pero evidentemente hay muchas conductas que habrá que dar explicaciones", señaló, avisando de que no podía "anticipar" como acabaría un caso que "está en la vía que corresponde, la judicial".

"creo al 80 por ciento que mbappé estará en la liga el año que viene"

Sobre el FC Barcelona, celebró que haya tenido "compromisos importantes a la hora de reducir su masa salarial". "Le queda hacer algún esfuerzo la próxima temporada, pero han sabido incorporar jugadores que les han dado una buena capacidad competitiva", detalló. "Podrá fichar en el mercado de invierno si hay salidas y ahorros, pero para la norma del '1-1' no está todavía", confirmó.

Por otro lado, el presidente de LaLiga está "seguro" de que el campeonato español "es un destino" para el delantero francés Kylian Mbappé. "Yo creo que el año que viene estará aquí en más de un 70 o un 80 por ciento de probabilidades", se atrevió a decir. "Han venido grandes jugadores y se han ido otros, pero es mucho mejor que esté, nos ayudaría muchísimo para las campañas, pero no es algo de vida o muerte", admitió.

Sobre su relación con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, insistió en que "hay una diferencia muy abismal" en lo que piensa cada uno del "fútbol profesional europeo". "No hay posibilidad de acuerdo en lo de aceptar por mi parte y de la mayoría de los clubes de LaLiga que los grandes clubes son los que tienen que marcar el destino, el futuro, el reparto del dinero de la industria del fútbol europeo", remarcó.

Tebas sabe que esta relación turbulenta con el conjunto madridista "es un desgaste", pero que es su "obligación". "Sería más cómodo llevarme bien y ser políticamente correcto con él, mi familia y yo tendríamos muchísimos menos disgustos de los que nos encontramos en los medios", puntualizó.

"Florentino nunca pierde, siempre hay posibilidad de que salga la Superliga", agregó el dirigente, al que el club merengue invita "todos los fines de semana" a los partidos, aunque nunca va a ninguno de ningún club de LaLiga. "Si me invitan a la inauguración del nuevo Bernabéu iré porque es un día de alegría para el Real Madrid, su afición y su directiva", replicó ante la futura puesta de largo del renovado feudo del 14 veces campeón de Europa.

Además, Tebas también es "partidario" de que se puedan escuchar las conversaciones desde la sala VOR con los colegiados, "por lo menos con retraso". "Lo volveremos a pedir, porque ya lo hemos pedido", indicó, destacando que igualmente solicitaron a la RFEF "la posibilidad de que un árbitro al final del partido dedique un minuto a los comentaristas del partido". "Eso depende del Comité Técnico de Árbitros, pero al final el que tiene que decidir es la federación porque el CTA está dentro", expresó.

En cambio, no ve aún la introducción de la tecnología de gol, aunque "no es un tema económico, es de uso". "En el 99 por ciento de la veces se ve si es gol y donde ha habido errores es en la tecnología de gol, que no es perfecta tampoco. Preferimos esta (la que usan desde el VAR), en los presupuestos de este año no está prevista meterla", zanjó.

Finalmente, el mandatario se refirió a lo poco activa que ha estado los clubes españoles a la hora de fichar. "Considero que la Premier ha derrochado, a lo mejor tiene jugadores supravalorados y es una liga a pérdidas. Nos comparamos más con la Bundesliga porque es la otra liga sostenible junto a la nuestra. Lo que pasa es que el Barça era activo y lleva dos o tres temporadas que no ha podido, y en Alemania han hecho por primera vez un fichaje extraordinario que ha sido Kane al Bayern", argumentó.

"Podríamos también abrir el grifo y que vengan mecenas, pero no es modelo que querríamos. Además, los números de los equipos españoles de los últimos diez años en Europa dicen que han ganado el 60 por ciento los títulos y todavía tenemos grandes jugadores en España. Creo que una liga es competitiva si el campeón suma menos de 90 puntos, hay que ver otros factores, nosotros hemos tenido más cambios en los últimos 10 años", sentenció el presidente de LaLiga.