Javier Tebas se disculpa con Vinícius: "No tenía la intención de atacar"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, lamentó este miércoles que "una parte importante" de la gente no "entendió" su mensaje a Vinícius tras el incidente racista que se produjo el pasado domingo en Mestalla, lejos de la interpretación de "atacar" al jugador.

"Aquí hay un tema que siempre le digo a mi equipo (de comunicación): cuando mucha gente entiende el mensaje de alguna manera, tiene razón. Entonces, me tengo que arrepentir", dijo en un entrevista con ESPN, recogidas por Europa Press.

Tebas apuntó que con su mensaje quería recordar que el jugador del Madrid apoyó no hace mucho las medidas de LaLiga contra el racismo. "Creo que el mensaje, y la intención que tenía, una parte importante, especialmente en Brasil, no lo entendió. No quería atacar a Vinícius, pero si la mayoría de la gente lo entendió así, necesito disculparme", afirmó.

"No era mi intención expresarme mal, en un mal momento, pero no tenía intención de atacar a Vinícius, sino de aclarar una situación, porque Vinícius había grabado un video apoyando la actuación de LaLiga", argumentó, explicando el intercambio de mensajes que fue subiendo en la crítica del brasileño.

Tebas insistió en su disculpa y recordó la importancia de Vinícius para LaLiga. "Siento lo que pasó, y por eso lo denunciamos. Y no solo denunciamos: tomamos acciones especiales en sus partidos. Hablamos con los clubes, para que dieran más seguridad, identificar a los aficionados. LaLiga se ocupa de Vinícius. Y, si entendieron mal el tuit, tengo que disculparme", afirmó.

"Después de que Vinícius hizo una primera temporada no tan brillante y Messi se fue, me preguntaron en una entrevista quién era el 'chico' que se quedó en España, y les respondí que Vinícius. No digo ahora. Para mí, Vinícius es un activo del Real Madrid, del fútbol español, y lo queremos con nosotros", terminó.

Europa Press