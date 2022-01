Javier Tebas: "Vamos a estar muy encima otra vez de los grupos radicales"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que se van a "poner a trabajar" para volver a estar "muy encima" de los grupos radicales para evitar episodios de violencia en el fútbol como los de los últimos días, y por ello pidió colaboración a todas las aficiones por algo que "no sólo daña al club sino al fútbol español", mientras que, por otro lado, defendió una vez más el acuerdo con CVC, sobre el que se ha "intoxicado mucho".

"Nos vamos a poner a trabajar y vamos a estar muy encima otra vez como hace ocho años. La violencia no aparece en todos los medios, no aparece lo de antes y después de los partidos, no es sólo lo que se tire al campo. Este fin de semana en el Burgos-Leganés de LaLiga SmartBank hubo una pelea entre bandas ultras que no nos ha gustado nada", aseguró Tebas este lunes durante su participación en una sesión en la Escuela de Radio Pedro Morata de Valencia.

El dirigente recordó que en 2014 empezaron a trabajar para "eliminar este fenómeno" y para "controlar" a los grupos radicales que, aclaró, "no son las aficiones". "Pero la conducta de un grupo, por muy minoritaria que sea, no sólo daña a su club, también al fútbol español", advirtió.

"Es algo que nos preocupa y vamos a tener alguna reunión con los clubes para volver a estar encima de estos grupos ultras porque el del palo del Betis-Sevilla salió de una zona de aficionados ultras y los del Burgos-Leganés son grupos ultras. Pedimos la colaboración de todas las aficiones porque ese silencio hace daño, pero vamos a estar muy encima para que no se vuelva a repetir", sentenció.

Por otro lado, se refirió al acuerdo con CVC, dejando claro que "lo más importante" es lo que los clubes y LaLiga van a hacer "colectivamente" con los 2.000 millones de los que van a disponer y que se destinará para "mejorar las infraestructuras" de los equipos, lo que "permitirá aumentar más los ingresos".

"Avanzamos 20 años de fútbol español porque en el mercado no hay nadie que financie a 20 años, es una operación de capital. De los 38 clubes, con presidentes del nivel de Fernando Roig o Ángel Haro, todos con sus asesorías jurídicas y sus directores financieros, han apoyado la operación, parece que los tontos somos nosotros. Se ha intoxicado mucho con esta operación cuando es única y va a crear más futuro en el fútbol español", aseveró.