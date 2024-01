Reconstruye el viaje de dos meses que hizo con 9 años entre El Salvador y Estados Unidos

BARCELONA, 31 Ene. 2024 (Europa Press) -

El escritor salvadoreño Javier Zamora reconstruye su travesía migratoria de El Salvador a Estados Unidos con solo 9 años en el libro 'Solito', publicado en castellano por Random House y en catalán por Periscopi: "Mucho ciudadano americano no entiende la vida de los inmigrantes, creo que está sucediendo en todo el mundo. Muchas personas no entienden el privilegio de haber nacido en una parte donde uno no tiene que huir", ha explicado en un encuentro con periodistas en Barcelona.

El libro, traducido del inglés y que mantiene el título original en ambos idiomas, relata el viaje desde La Herradura, un pequeño pueblo de El Salvador, hasta la frontera norteamericana durante dos meses para reunirse con sus padres, una travesía que lo llevó por desiertos, engaños y situaciones límite inesperadas junto a otros migrantes.

Zamora (La Herradura, 1990) ha asegurado que se trata de una historia que "sabía que tenía que contar", y ha asegurado que con su primer libro de poesía 'Unaccompanied', aunque aparecía el hecho no estaba todavía listo para explicar su travesía, para lo que ha contado con la ayuda de terapeutas --la última de ellas también una superviviente dominicana que llegó a Estados Unidos a los 4 años--.

Ha explicado que la primera vez que usó el arte para explicar su situación fue recién llegado a Estados Unidos con una terapeuta que le hizo dibujar su experiencia, pero ha señalado que no solo con el arte se puede sanar, sino que debe ir acompañado de otras cuestiones como puede ser terapia o yoga, "no solo algo único".

Uno de los momentos emotivos es cuando Zamora se reencuentra con sus padres tras años en los que el único contacto era telefónico cada dos semanas --"Mi papá era algo mítico", ha dicho--, y ha afirmado que le llevó semanas volver a tener confianza en ellos.

Durante la travesía en la que estuvo acompañado de otros inmigrantes y un 'coyote' aprendió a ocultar su niñez, ha explicado, para no ser molesto: "Lo que ayuda a sobrevivir es lo que nos hace sufrir", ha sostenido.

Visa por habilidades extraordinarias

Zamora, que la tarde de este jueves habla sobre migración en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), ha explicado que desde 2018 goza de una visa por habilidades extraordinarias, que habitualmente se otorga a actores o escritores y se la concedieron tras su libro de poesía, y ha señalado como "irónico" que ahora ya no puede aplicar a ella ningún salvadoreño que escriba sobre el desierto de Sonora.

Ha afirmado que para poder calcular los tiempos de su viaje lo ha hecho a partir de las fases de la luna y la ayuda de adultos como sus abuelos, y que hasta que no contó con la visa no pudo salir de Estados Unidos y regresar a La Herradura.

Zamora ha considerado que es difícil contar una historia de este tipo y que le costó dar con el tono, teniendo "el gran miedo de que a nadie le iba a importar" su novela.

Ha explicado que el hecho de que Jenna Bush, hija del expresidente norteamericano George W.Bush, se interesara por el libro le cambió la vida, y ha dicho que "muchas de sus seguidoras son blancas que son exactamente las que tienen el poder del voto para no elegir a Donald Trump otra vez", y ha considerado que los votantes conservadores deberían leer más.

Zamora ha señalado que en la actualidad hablar de Palestina en Estados Unidos es tabú, y que a él le han cancelado eventos por "creer en la causa de los palestinos", y ha afirmado que cree en toda aquella causa que crea que todos los ciudadanos son seres humanos.

Ha considerado "interesante" que en su primera visita a España se esté produciendo un debate sobre la amnistía, y ha considerado que cree en la libertad de expresión.