Jaxson Dart progresa para jugar con Giants ante Detroit, señala coach interino Mike Kafka

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Jaxson Dart continúa avanzando en el protocolo de conmociones cerebrales, y el entrenador interino de los Giants de Nueva York, Mike Kafka, dijo que el quarterback novato está encaminado a jugar el domingo en Detroit, siempre y cuando no haya contratiempos en el proceso.

Kafka afirmó que Dart participaría en una práctica sin contacto el miércoles, pero no reveló si él o el veterano Jameis Winston recibirían la mayoría de las jugadas con la ofensiva del primer equipo. Dart se perdió el partido del fin de semana pasado contra los Packers, una derrota de 27-20 que Winston inició, después de sufrir una conmoción el nueve de noviembre en una derrota ante Chicago.

Kafka confirmó que el plan es que Winston sirva como suplente contra los Lions si Dart es autorizado para comenzar, lo cual es el plan de los Giants en lugar de adoptar un enfoque conservador y dejar al joven de 22 años fuera hasta el 1 de diciembre en Nueva Inglaterra.

“Si está sano y autorizado para jugar, entonces me gustaría que Jaxson Dart juegue”, expresó Kafka. “Solo si está sano y listo para jugar, y eso se basa en lo que digan los médicos”.

Practicar sin contacto es una fase del protocolo de conmociones cerebrales de la NFL, aunque los quarterbacks nunca están sujetos a ser golpeados en estas circunstancias.

Regresar de una conmoción después de perderse un juego es otro nuevo desafío para Dart, quien asumió el puesto de Russell Wilson después de un inicio de 0-3 y se espera que retome su desarrollo tal como lo dejó con Nueva York en 2-9 y jugando el resto de la temporada.

“No quiero hablar por Jaxson, pero es un jugador bastante inteligente y estuvo muy concentrado en nuestros planes de juego la semana pasada”, comentó Kafka. “Ha estado preparándose de esta manera, incluso al principio de la temporada cuando no era el titular, así que no esperaría nada diferente”.

