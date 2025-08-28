Jay Vine gana en Andorra la 6ª etapa de la Vuelta, Traeen nuevo líder
El australiano Jay Vine, escapado durante más de 160 kilómetros, se impuso en solitario este...
El australiano Jay Vine, escapado durante más de 160 kilómetros, se impuso en solitario este jueves en la sexta etapa de la Vuelta a España, en Pal, en Andorra, por delante de su compañero de fuga, el noruego Torstein Traeen, nuevo líder de la general.
El corredor del UAE Emirates, que formaba parte de un grupo de diez integrantes que se escapó antes incluso de la primera dificultad montañosa del día, distanció a sus compañeros de fuga en el penúltimo puerto de esta primera gran etapa de montaña para imponerse en solitario en el final en alto.
Segundo en meta, Traeen, corredor mejor clasificado en la general entre los escapados junto al francés Bruno Armirail, despojó del maillot rojo al danés Jonas Vingegaard.
