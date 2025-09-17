Jayden Daniels de Commanders no practicará antes del viernes por lesión en la rodilla

ASHBURN, Virginia, EE.UU. (AP) — El quarterback de los Commanders de Washington, Jayden Daniels, no practicará antes del viernes mientras se recupera de una lesión en la rodilla, dijo el miércoles el entrenador Dan Quinn.

Daniels pasó por una sesión de rehabilitación y lanzó en el campo el miércoles, pero no iba a participar en el trabajo de ese día con sus compañeros de equipo, agregó Quinn.

Los Commanders (1-1) recibirán a los Raiders de Las Vegas (1-1) el domingo.

"Cuando lleguemos al viernes, les daré una evaluación de dónde estamos", afirmó Quinn.

El Novato Ofensivo del Año de la NFL según la AP de la temporada pasada se lesionó en el último cuarto de la derrota de Washington por 27-18 ante los Packers de Green Bay el jueves por la noche y luego se sometió a una resonancia magnética que reveló la lesión. Daniels fue capturado cuatro veces y enfrentó presión durante todo el juego por una defensa de los Packers que utilizó muchos blitzes.

"Reconocemos la importancia de la persona, del jugador, lo que significa para la franquicia, por lo que también vamos a ser inteligentes, no solo rápidos, con esta evaluación", expresó Quinn sobre su mariscal de campo titular. "Este es un jugador que absolutamente quiere hacer todo, todo el tiempo".

Quinn dijo que los lanzamientos y el movimiento de Daniels "se vieron bien" mientras trabajaba por su cuenta el miércoles, al tiempo que señaló que es importante verlo en el campo con el resto del equipo antes de jugar en un partido.

"Pero fue un buen primer paso", comentó Quinn.

Si Daniels no juega el domingo, el suplente Marcus Mariota estaría en línea para ser titular en la NFL desde 2022 con los Falcons de Atlanta. Mariota apareció en relevo del quarterback titular en tres juegos en 2023 con los Eagles de Filadelfia y en 2024 con Washington.

"Tenemos la máxima confianza en él", manifestó Quinn.

Daniels fue uno de varios jugadores de los Commanders lesionados contra los Packers, y el esquinero Jonathan Jones fue colocado en la reserva de lesionados el miércoles con una mala lesión en el tendón de la corva. Quinn dijo que el equipo espera que Jones regrese a la plantilla en algún momento de esta temporada.

El corredor Austin Ekeler y el ala defensiva Deatrich Wise Jr. fueron puestos en la lista de lesionados el lunes con lesiones que terminaron su temporada. Washington firmó al ala defensiva agente libre Preston Smith —quien anteriormente estuvo con el club de 2015 a 2018— para reemplazar a Wise.

Quinn elogió la "capacidad probada de presionar al pasador" de Smith, y agregó: "Nos gustó su tamaño también... Sentimos que era una buena incorporación".

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.