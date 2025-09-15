Jayden Daniels está en duda con los Commanders para enfrentar a Raiders por lesión de rodilla

WASHINGTON (AP) — El quarterback de los Commanders de Washington, Jayden Daniels, está lidiando con una lesión en la rodilla, y el entrenador Dan Quinn dijo el lunes que está en el aire el estado del Novato Ofensivo del Año de la AP para el próximo juego.

Los Commanders (1-1) reciben el domingo a los Raiders de Las Vegas.

“Se realizó una resonancia magnética y ya ha comenzado su proceso para volver a jugar con nosotros. Está verdaderamente día a día. ¿Qué significa eso para el domingo? No puedo decirte eso ahora", expresó Quinn durante una videoconferencia con los reporteros. "Tendremos más que compartir sobre eso cuando llegue el miércoles".

Ese es el día en que los Commanders tienen su próxima práctica.

Daniels se lesionó en la derrota de Washington el jueves 27-18 ante los Packers de Green Bay. El mariscal de campo de segundo año fue capturado cuatro veces y enfrentó presión durante todo el juego de una defensiva que usó muchos blitzes.

“Fue bueno que terminara el juego”, comentó Quinn.

El equipo “tendría que ver todos los pasos” de Daniels durante la próxima semana —en términos de fuerza, velocidad, detención, movimiento, cambio de dirección, pivote— para que se le autorice jugar contra Las Vegas, indicó Quinn.

“Sabemos lo importante que es”, agregó el entrenador, por lo que añadió que los Commanders se asegurarán de que “pueda ser absolutamente él mismo”.

Contra Green Bay, Daniels completó 24 de 42 pases para 200 yardas y dos touchdowns en el último periodo y corrió solo 17 yardas en siete acarreos.

Quinn dijo que podría tomar la decisión sobre su quarterback titular contra los Raiders hasta el viernes. Marcus Mariota es el suplente de Washington en la posición.

“Nuestra confianza en él es altísima”, manifestó Quinn.

El ala cerrada John Bates y el receptor abierto Noah Brown sufrieron lesiones en la ingle en el juego contra los Packers. Quinn dijo que es poco probable que jueguen el domingo, pero “es demasiado pronto para decirlo”.

Washington también salió de esa derrota con lesiones que pusieron fin a la temporada de dos titulares: el corredor Austin Ekeler y el ala defensiva Deatrich Wise Jr., quienes el lunes fueron colocados en la reserva de lesionados.

Ekeler se rompió el tendón de Aquiles derecho; Wise necesitará cirugía por una lesión en el cuádriceps.

“Han tenido un impacto tremendo en nuestro equipo, tanto en el campo como fuera de él”, señaló Quinn.

En otros movimientos, Washington firmó al corredor Chase Edmonds para el equipo de práctica, y firmó al ala defensiva Jalyn Holmes y al receptor abierto Chris Moore de su equipo de práctica.

Edmonds ha jugado para cuatro clubes en seis años en la NFL, pero se perdió toda la temporada pasada por una lesión en la rodilla.

