Jayden Daniels está fuera nuevamente para los Commanders tras golpe en codo previamente lesionado

MINNEAPOLIS (AP) — El entrenador en jefe de los Commanders de Washington, Dan Quinn, pensó que su equipo había dado un giro la semana pasada en una derrota en tiempo extra por un punto ante Denver, de los mejores equipos de la AFC.

Por primera vez desde la semana dos, los Commanders tenían a su quarterback titular y a los tres mejores receptores abiertos en la alineación el domingo en Minnesota, enfrentando a un oponente tambaleante que había estado batallando en casa.

En cambio, Jayden Daniels se lastimó el codo nuevamente en el tercer cuarto, el veterano ala cerrada Zach Ertz sufrió una grave lesión en la rodilla momentos después, y Washington no logró anotar en una humillante derrota por 31-0 ante los rejuvenecidos Vikings.

Ertz fue sacado del campo en carrito con lo que los Commanders temían que fuera un desgarro del ligamento cruzado anterior. Mientras tanto, Quinn mantuvo a Daniels en la banca con un marcador de 17-0 para protegerlo, mientras el suplente Marcus Mariota terminaba la octava derrota consecutiva de Washington.

“Estaba cuestionable para regresar y podría haberlo hecho”, dijo Quinn. “Fue mi decisión dejarlo fuera. Estábamos fuera de ritmo como equipo, y sentí que era la decisión correcta”.

Daniels se lesionó con siete minutos restantes en el tercer cuarto y Washington enfrentando una cuarta y una por avanzar desde la yarda 30 de Minnesota.

Intentó conectar con Terry McLaurin con un pase rápido hacia la banda izquierda. Pero Andrew Van Ginkel saltó frente al balón y aseguró la desviación para una intercepción y un regreso de 40 yardas.

Durante el regreso, el esquinero de Minnesota, Isaiah Rodgers, realizó un bloqueo limpio sobre Daniels, desequilibrando al mariscal de campo en el medio campo, donde cayó con fuerza sobre su brazo izquierdo.

Daniels se retiró a la banca agarrándose el codo con dolor y fue rodeado por el personal médico de Washington. Luego se levantó, lanzó su casco al césped y fue enviado para recibir tratamiento en la tienda médica mientras Mariota tomaba el relevo.

Daniels completó solo nueve de 20 pases para 78 yardas con cuatro acarreos para 16 yardas, dejando a Washington perdiendo por dos touchdowns. Mariota completó dos de cuatro pases para 30 yardas, también fue interceptado y perdió un balón suelto.

