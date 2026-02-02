Jaylen Brown anota 30 puntos y 13 rebotes en victoria de Celtics 107-79 sobre Bucks

BOSTON (AP) — Jaylen Brown anotó 30 puntos y consiguió 13 rebotes el domingo, Anfernee Simons sumó 27 puntos desde el banquillo y los Celtics de Boston lograron una victoria cómoda por 107-79 sobre los Bucks de Milwaukee.

Derrick White añadió 17 puntos, ocho asistencias y siete rebotes, y Neemias Queta tuvo 14 puntos y ocho rebotes mientras los Celtics ganaban su segundo partido consecutivo tras alternar victorias y derrotas en sus cuatro encuentros anteriores. Fue el tercer doble-doble de Brown esta temporada.

Ryan Rollins lideró a Milwaukee con 25 puntos y Kyle Kuzma anotó 16.

Con rumores de intercambio girando en torno a su estrella Giannis Antetokoumpo, los Bucks no fallaron un tiro en los primeros 2½ minutos (cinco de 5) y se adelantaron 12-0 antes de que Boston los enviara a su quinta derrota consecutiva.

Antetokoumpo se lesionó la pantorrilla derecha el 23 de enero y no hay una fecha para su regreso.

El partido fue el inaugural del NBA Pioneers Classic, honrando el 75 aniversario de las temporadas debut de los primeros jugadores negros de la liga: Chuck Cooper, Earl Lloyd y Nathaniel “Sweetwater” Clifton.

Ambos equipos llevaron parches conmemorativos en sus camisetas y camisetas de calentamiento. Los jugadores fueron homenajeados el primer día del Mes de la Historia Negra.

