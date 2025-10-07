Jayson Tatum estrella de los Celtics asume como jefe de baloncesto de Duke su universidad

Duke está recibiendo ayuda de Jayson Tatum, exjugador de los Blue Devils y astro actual de los Celtics de Boston.

La universidad anunció el martes que Tatum, seis veces elegido al Juego de Estrellas de la NBA, desempeñará un papel de asesor voluntario para la institución como "director de baloncesto". Tatum se está recuperando actualmente de una rotura del tendón de Aquiles derecho, sufrida en mayo durante los playoffs de la NBA.

En su comunicado, la escuela informó que las tareas de Tatum incluirán visitas presenciales al equipo para discutir desarrollo, profesionalismo y cultura de conjunto, así como mentoría a los deportistas en áreas como gestión de carrera, construcción de una marca personal o manejo de las exigencias de tiempo como atleta universitario.

Tatum participará también en reuniones virtuales periódicas con el equipo o discutirá la construcción de la plantilla con el entrenador Jon Scheyer en una institucion que regularmente produce talento de alto nivel para la NBA, incluyendo al número uno del draft Cooper Flagg, nombrado por The Associated Press el Jugador Universitario del Año pasado.

El viernes, Tatum asistió al evento de pretemporada "Countdown to Craziness" de Duke, un inicio ceremonial de la temporada. Scheyer dijo a los fanáticos que Tatum ayudaría al programa en los próximos meses.

“Este programa siempre ha tratado de impulsar el juego hacia adelante. Jayson ha sido increíblemente leal a Duke desde el día en que se comprometió, y esta evolución representa el siguiente paso en cómo conectamos La Hermandad con el futuro de nuestros jugadores", dijo Scheyer en el comunicado del martes. "Jayson es el profesional definitivo.

“Su capacidad para inspirar, motivar y guiar a nuestros estudiantes-atletas es inigualable, y no podría estar más emocionado de ver el impacto que tendrá en nuestro equipo y nuestra cultura”.

Tatum fue una estrella de un solo año para los Blue Devils durante la temporada 2016-17 antes de convertirse en la tercera selección general del draft. Floreció hasta convertirse en uno de los mejores jugadores de la liga y ayudó a Boston a ganar el campeonato de 2024.

“Este programa significa mucho para mí, y tuve un tiempo increíble aquí. Ya veo todos los partidos, regreso siempre que puedo y me conecto con el entrenador Scheyer a menudo", indicó Tatum en un comunicado. "Tener la oportunidad de formalizar mi relación con el programa y ampliar mi capacidad para impactar a los jugadores y la cultura significa el mundo para mí.

“Como exjugadores, todos compartimos la responsabilidad de apoyar a la próxima generación de Baloncesto de Duke”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.