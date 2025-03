Jazwares Cares celebra el Día de los Squishmallows con una gigantesca donación única de Squishmallows a organizaciones benéficas alrededor del mundo

PLANTATION, Florida--(BUSINESS WIRE)--mar. 7, 2025--

Este año, para celebrar por tercera vez el Día de los Squishmallows el viernes 7 de marzo, Jazwares Cares, la rama filantrópica de la compañía global de juguetes Jazwares, se complace en anunciar que, hará la donación de Squishmallows más grande de la historia a niños y familias necesitadas en los Estados Unidos, Europa y Australia.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250307968603/es/

Jazwares Cares Celebrates Squishmallows Day with Squishmallows Donation (Photo: Business Wire)

“Poner una sonrisa en el rostro de los niños es la motivación de todo lo que hacemos”, afirmó Laura Zebersky, presidenta y directora comercial de Jazwares. “Como los Squishmallows siguen conquistando los corazones de sus fanáticos en todo el mundo, ¿qué mejor manera de celebrar el Día de los Squishmallows que llevar alegría a niños que, tal vez, no tengan sus propios juguetes con esta gigantesca donación de Squishmallows?”.

Como un gesto de agradecimiento a sus seguidores, más de 500 000 Squishmallows de peluche, tiernos y que dan ganas de abrazar, serán repartidos en hospitales infantiles, escuelas comprendidas en el Título I y organizaciones sin fines de lucro asociadas a Jazwares Cares. En los Estados Unidos, Jazwares Cares colabora con The Toy Foundation, Baby2Baby, Toys for Tots, First Responders Children’s Foundation, entre otras. En Australia, Jazwares trabaja con la industria australiana del juguete para donar Squishmallows a Backpacks 4 VIC Kids. En Europa, Jazwares se asociará con las organizaciones benéficas In Kind Direct, Innatura y Dons Solidaires para entregar Squishmallows a niños y familias en el Reino Unido, Alemania y Francia, respectivamente.

La misión de Jazwares Cares es apoyar la salud, el bienestar y el desarrollo educativo de los niños a través del juego. Lo hace mediante donaciones de productos, patrocinios, programas educativos y gracias al tiempo y talento de los trabajadores de Jazwares.

Para obtener más información sobre Jazwares, visite sus perfiles en LinkedIn, X, Instagram, Facebook y www.jazwares.com. Para obtener más información sobre Squishmallows, visite sus perfiles en X, Facebook, Instagram, TikTok y Squishmallows.com.

Acerca de Jazwares

Jazwares, una empresa de Berkshire Hathaway, es fabricante de juguetes líder a nivel global y tiene una sólida cartera de marcas propias y licenciadas. Fundada en 1997, Jazwares celebra el juego imaginativo enfocándose progresivamente en la identificación de tendencias nuevas y relevantes para transformarlas en productos de alta calidad para consumidores de todas las edades. Jazwares hace participar a los consumidores en experiencias de juego innovadoras con marcas populares como Squishmallows™, Pokémon™, Hello Kitty™, Star Wars™, Disney™, BumBumz™ y Adopt Me™. Además de juguetes, su oferta incluye juegos virtuales, disfraces y productos para mascotas. Con sede en Plantation, Florida, Jazwares tiene oficinas en todo el mundo y vende sus productos en más de 100 países. Para obtener más información, visite www.jazwares.com y síganos en LinkedIn, X, Instagram y Facebook.

Acerca de Squishmallows

Squishmallows hizo su debut en 2017 y desde entonces se ha convertido en una marca de estilo de vida adorable para seguidores de todas las edades. Entre sus logros recientes se incluyen 10 Premios Toy of the Year, asociaciones con grandes corporaciones (H&M, Puma, McDonald’s) y una participación permanente de sus fanáticos en eventos, como VidCon Anaheim, San Diego Comic-Con y la Squish Bus Tour que arrasó en el país en 2023. Con sus extensiones de líneas de indumentaria y productos para mascotas, las colaboraciones con estudios como Netflix y Warner Bros., y el programa global de licencias con más de 90 socios, Squishmallows desea seguir expandiendo su comunidad, un abrazo a la vez.

Acerca del Día de los Squishmallows

El 7 de marzo de 2017 presentamos nuestro primer Squishmallow, el icónico gato Cameron. La marca Squishmallows cautivó al mundo más tarde ese mismo año, y el resto es historia. Ya sea que esté con nosotros desde el principio o esté uniéndose a la comunidad ahora, una cosa es segura: no podríamos hacerlo sin usted. Todos los 7 de marzo, Squishmallows celebra su comunidad en crecimiento y dedica este día a los fanáticos de todo el mundo en el #SquishmallowsSquad.

​​ Este comunicado contiene declaraciones prospectivas según lo definido en la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas incluyen todas aquellas que no se refieren únicamente a hechos históricos o actuales y pueden identificarse por el uso de palabras como “puede”, "podrá”, “se prevé”, “se espera”, “se proyecta”, “se estima”, “se anticipa”, “se planea”, “se cree”, “es probable”, “debería”, “continuará” o sus negaciones u otras palabras similares. Estas declaraciones prospectivas se basan en los planes o expectativas actuales de Jazwares y están sujetas a una serie de incertidumbres y riesgos. Estas declaraciones no son garantía de desempeño futuro, y Jazwares no tiene la intención específica de actualizarlas. Por lo tanto, los planes actuales y las acciones anticipadas pueden diferir de lo expresado en otras declaraciones prospectivas realizadas por Jazwares o en su nombre.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250307968603/es/

CONTACT: Contacto de prensa :

Jazwares

pr@jazwares.com

KEYWORD: NORTH AMERICA UNITED STATES EUROPE AUSTRALIA AUSTRALIA/OCEANIA FLORIDA

INDUSTRY KEYWORD: OTHER PHILANTHROPY SPECIALTY CHILDREN PHILANTHROPY CONSUMER FOUNDATION TOYS RETAIL

SOURCE: Jazwares

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 03/07/2025 03:04 PM/DISC: 03/07/2025 03:05 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20250307968603/es