JBS cerrará una planta de carne de vacuno en California

Por Tom Polansek

CHICAGO, 12 dic (Reuters) - JBS cerrará permanentemente una planta en las afueras de Los Ángeles que prepara carne de vacuno para su venta en tiendas de comestibles de Estados Unidos, dijo el viernes la mayor empresa cárnica del mundo, ya que los escasos suministros de ganado han aumentado los costos para los frigoríficos.

JBS cerrará sus instalaciones de Swift Beef Company en Riverside, California, el 2 de febrero, eliminando 374 puestos de trabajo, según un anuncio del Departamento de Desarrollo del Empleo del estado.

Los precios de la carne de vacuno alcanzaron máximos históricos este año después de que los ganaderos redujeran el rebaño estadounidense a su nivel más bajo en décadas debido a una persistente sequía que afectó a los pastos. La interrupción de las importaciones estadounidenses de ganado mexicano redujo aún más los suministros, ya que Washington trata de mantener alejado a un parásito carnívoro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que está trabajando para bajar los precios de la carne de vacuno para los consumidores y acusó a las empresas empacadoras de carne de manipular para hacer subir los precios.

Los bajos suministros han obligado a los empacadores de carne a pagar más por el ganado para sacrificar y convertirlo en hamburguesas y filetes.

Los trabajadores de las instalaciones de JBS procesan la carne para su venta en las carnicerías, pero no sacrifican el ganado. Las instalaciones no cierran debido a la escasez de ganado, según un portavoz de la empresa.

El frigorífico planificó el cierre como "parte de una iniciativa estratégica para optimizar su negocio de valor añadido y preparación de cajas y simplificar las operaciones en toda su red", según un comunicado.

"La compañía sigue centrada en ofrecer productos de alta calidad y un servicio fiable, al tiempo que refuerza su presencia operativa para satisfacer las cambiantes demandas del mercado", señala el comunicado.

JBS trasladará la producción para sus clientes a otras instalaciones, y los trabajadores podrán optar a puestos de trabajo en otras plantas, según el comunicado.

El mes pasado, los directivos de JBS pronosticaron que los márgenes de la carne de vacuno estadounidense se reducirían en el cuarto trimestre con respecto al periodo anterior debido a la escasez de ganado en Estados Unidos.

Su competidora Tyson Foods cerrará en enero una importante planta de sacrificio de ganado en Nebraska con unos 3.200 empleados. (Reporte de Tom Polansek, edición de Bill Berkrot. Editado en español por Natalia Ramos)