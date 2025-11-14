JBS considera que la escasez de ganado en EE. UU. durará hasta 2026

SAO PAULO, 14 de noviembre (Reuters) - Ejecutivos de JBS, el mayor empacador de carne del mundo, dijeron que los márgenes de la carne de vacuno de Estados Unidos probablemente serán más estrechos en el cuarto trimestre respecto al anterior debido a una persistente escasez de ganado en el país, donde obtiene la mayor parte de sus ingresos.

En declaraciones a analistas tras informar de una caída de los beneficios en el tercer trimestre relacionada en parte con los márgenes negativos de la carne de vacuno estadounidense, los ejecutivos dijeron que 2026 seguirá siendo un año difícil desde el punto de vista de la oferta de ganado en Estados Unidos, con mejoras graduales probables en el año siguiente. (Reporte de Ana Mano Editado en español por Javier Leira)