JBS, el mayor frigorífico del mundo, quiere duplicar la producción de su nueva planta saudí

Por Ana Mano

SAO PAULO, 22 ene (Reuters) - JBS, la mayor empresa cárnica del mundo, duplicará la producción de su nueva planta de procesamiento de pollos en la ciudad saudí de Yeda para finales de 2026, según un comunicado emitido el jueves

La apuesta de JBS en Arabia Saudita apuntala una estrategia para aumentar la producción local de alimentos, al tiempo que apoya la determinación de Riad de reducir la dependencia de las importaciones de alimentos, un paso que también ha dado un productor alimentario brasileño rival

La planta, que JBS construyó desde cero y empezó a funcionar el año pasado, permitió a la empresa cuadruplicar su capacidad global de producción en Arabia Saudita, donde elabora y vende productos de vacuno y pollo bajo la marca Seara

El pasado mes de octubre, MBRF, rival de JBS, firmó un acuerdo de inversión con la empresa saudí Halal Products Development Company (HPDC) para impulsar su empresa conjunta local, allanando el camino para que dicha empresa cotice en la bolsa de Riad en 2027

MBRF también está construyendo una fábrica de alimentos en Yeda, la segunda ciudad más grande de Arabia Saudita, con capacidad para procesar unas 40.000 toneladas de productos cárnicos al año a partir de mediados de 2026

En una entrevista, Joao Campos, presidente ejecutivo de la división Seara de JBS, dijo a Reuters que la marca Seara de la empresa se introdujo a los consumidores saudíes en 2021, y ahora es una de las tres primeras marcas por cuota de mercado en el país

Otro movimiento para aumentar la presencia de JBS en Arabia Saudita implica a la Compañía Árabe para la Inversión Agrícola e Industrial, que producirá productos para la marca Seara en el futuro, dijo Campos. El ejecutivo declinó hablar de la capacidad de producción de JBS en Arabia Saudita, donde también tiene una planta en Dammam que fabrica hamburguesas de ternera y otros productos de pollo

JBS ha invertido 85 millones de dólares en Arabia Saudita desde 2021. Desde la planta de Yeda de la compañía, JBS ya exporta productos cárnicos a países como Kuwait, Omán y los Emiratos Árabes Unidos. (Reportaje de Ana Mano; Editado en Español por Ricardo Figueroa)