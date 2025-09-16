JBS ve oportunidades de adquisición en Europa

Por Ana Mano

SAO PAULO, 16 sep (Reuters) - JBS, la mayor empresa cárnica del mundo, considera que el mercado europeo está "fragmentado" y, por lo tanto, lleno de oportunidades de adquisición, dijo el martes Wesley Batista, accionista controlador de la empresa que ahora cotiza en Nueva York.

"Sin duda", respondió Batista cuando se le preguntó por la perspectiva de realizar adquisiciones en todo el mundo. "Hay muchas oportunidades en Europa y en otros países".

La salida a bolsa de JBS en Nueva York este año le da acceso a un mayor número de inversores, lo que le ayuda a reducir el costo del capital y a competir con empresas similares como Tyson en Estados Unidos y grandes competidoras en Brasil, como Minerva.

Pero mientras que en Europa la empresa puede expandirse mediante adquisiciones, en Estados Unidos y Brasil no sería así, dadas las preocupaciones en materia de competencia que plantearían las autoridades antimonopolio.

"No puedo adquirir más (procesadores) de carne de vacuno, cerdo y pollo porque tenemos entre el 20% y el 25% del mercado norteamericano de estas tres proteínas", dijo Batista.

Señaló que la situación es similar en Brasil, por lo que es poco probable que JBS realice adquisiciones en el segmento local de alimentos procesados. (Reporte de Ana Mano en Sao Paulo Editado en español por Javier Leira)