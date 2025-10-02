JBS vuelve a Paraguay con una inversión de US$70 millones, incluida la compra de una planta

Por Roberto Samora

SAO PAULO, 2 oct (Reuters) - El frigorífico brasileño JBS anunció el jueves inversiones por US$70 millones en Paraguay durante los próximos dos años, incluida la adquisición de una planta procesadora de pollos, según un comunicado.

La adquisición de la marca paraguaya Pollos Amanecer, propietaria de una planta avícola en el distrito Doctor Juan Eulogio Estigarribia, a la firma Campo 9, representa la primera fase del nuevo ciclo de inversiones de JBS en Paraguay, dijo la empresa.

JBS es el mayor productor de carne del mundo y emplea a más de 280.000 personas en países como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, México y Australia.

La medida, anunciada durante la visita del presidente paraguayo Santiago Peña a una planta de JBS en Brasil, marca el regreso de JBS a Paraguay después de que la compañía vendió mataderos de ganado en 2017 a su rival brasileña Minerva .

"Estamos seguros de que esta operación será un motor de crecimiento para el país", dijo el presidente ejecutivo de JBS, Gilberto Tomazoni, en un comunicado, agregando que la medida también aceleraría "la presencia de Paraguay en el mercado mundial de pollo".

Después de las obras de ampliación y modernización, la planta alcanzará una capacidad de procesamiento de 100.000 aves por día, dijo JBS, señalando que el objetivo es mantener el abastecimiento del mercado interno y también poner en marcha las exportaciones de la unidad. (Reportaje de Roberto Samora en Sao Paulo; Redacción de Andre Romani; edición en español de Javier López de Lérida)