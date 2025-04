JD Vance visita Italia y el Vaticano tras su choque con el papa por la inmigración

ROMA (AP) — El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, llegó a Roma el viernes para reunirse con el número dos del Vaticano y con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, justo después de la visita de la mandataria a la Casa Blanca en la víspera.

Meloni, quien se ha posicionado como un puente entre Washington y Europa, recibió los elogios del presidente Donald Trump por su dura política migratoria durante su reunión en la Oficina Oval el jueves.

Vance, quien asistió al encuentro, tenía previsto reunirse con la líder italiana el viernes en Roma y planeaba asistir a los actos del fin de semana de Pascua en el Vaticano.

Según la Casa Blanca, Vance se verá con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

No se ha anunciado ninguna reunión con el papa Francisco. El religioso argentino, de 88 años, ha reducido drásticamente su agenda de trabajo mientras se recupera de un episodio casi fatal de neumonía bilateral.

Francisco y Vance, que se convirtió al catolicismo, han tenido fuertes desencuentros sobre inmigración y los planes de la administración Trump para deportar migrantes en masa.

Pocos días antes de su hospitalización, el papa criticó los planes de deportación de la Casa Blanca, advirtiendo que privarían a los afectados de su dignidad inherente. En una carta a los obispos de Estados Unidos, Francisco pareció responder también directamente a Vance por haber afirmado que la doctrina católica justificaba esas políticas.

Vance ha reconocido las críticas del pontífice, pero dijo que seguirá defendiendo sus opiniones.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.