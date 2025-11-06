Jeanine Áñez, exmandataria boliviana, sale de prisión tras anulación de condena

La exmandataria de Bolivia Jeanine Áñez fue excarcelada este jueves de una prisión de La Paz donde estuvo recluida por más de cuatro años y medio por un presunto golpe de Estado, luego de que su sentencia fuera anulada, constataron periodistas de la AFP.

Áñez, abogada de 58 años, fue encarcelada en 2021 y condenada el año siguiente a 10 años de cárcel por el delito de "resoluciones contrarias a la ley", en un caso en que se le acusaba de asumir ilegalmente la presidencia luego de la renuncia de Evo Morales en 2019.

"Jamás hubo un golpe de Estado (...). Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria", dijo con un altavoz a la puerta del centro penitenciario.

