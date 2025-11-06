Jeanine Áñez, exmandataria boliviana, sale de prisión tras anulación de condena
La exmandataria de Bolivia Jeanine Áñez fue excarcelada este jueves de una prisión de La Paz donde estuvo recluida por más de cuatro años y medio por un presunto golpe de Estado, luego de que su sentencia...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La exmandataria de Bolivia Jeanine Áñez fue excarcelada este jueves de una prisión de La Paz donde estuvo recluida por más de cuatro años y medio por un presunto golpe de Estado, luego de que su sentencia fuera anulada, constataron periodistas de la AFP.
Áñez, abogada de 58 años, fue encarcelada en 2021 y condenada el año siguiente a 10 años de cárcel por el delito de "resoluciones contrarias a la ley", en un caso en que se le acusaba de asumir ilegalmente la presidencia luego de la renuncia de Evo Morales en 2019.
"Jamás hubo un golpe de Estado (...). Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria", dijo con un altavoz a la puerta del centro penitenciario.
gta/mel
Más leídas
- 1
Portugal interceptó un narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína en el océano Atlántico
- 2
Messi, figura en el foro empresarial de Miami: le entregaron la llave de la ciudad y se quebró
- 3
Gimena Accardi rompió el silencio tras el primer viaje como pareja de Nico Vázquez y Dai Fernández
- 4
Cristina Kirchner, sobre el juicio Cuadernos de las Coimas: “Hoy empieza otro show”