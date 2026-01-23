Jefa de Gobierno de Italia espera poder nominar a Trump al Nobel de la Paz

La jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, dijo este viernes que espera que el presidente estadounidense, Donald Trump, acabe con la guerra en Ucrania para poder nominarlo al Premio Nobel de la Paz

Meloni presume de tener buena relación con Trump, quien ha expresado frustración por no haber recibido el galardón

"Espero que algún día podamos otorgar un Premio Nobel de la Paz a Donald Trump", dijo Meloni en rueda de prensa tras reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz

"Confío en que si él logra hacer una diferencia (...) para alcanzar una paz justa y duradera para Ucrania, entonces finalmente, nosotros también podríamos nominar a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz", afirmó Meloni

En un mensaje al primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, hecho público el lunes, Trump dijo que no obtener el premio significaba que ya no se sentía obligado "a pensar puramente en la paz"

El premio fue otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado, quien se lo dedicó a Trump y le entregó su medalla la semana pasada

El jueves, Trump presentó su "Junta de Paz", inicialmente diseñada para supervisar la tregua en Gaza pero que se ha transformado en un mecanismo destinado a resolver todo tipo de conflictos internacionales

El mandatario republicano invitó, entre otros, a Italia a unirse a esta junta, pero Meloni afirma haberle contestado que plantea "problemas constitucionales"

Las normas constitucionales de Italia impiden que el país se una a toda organización liderada por un solo líder extranjero, según la prensa local

Trump preside la "junta", además de ser el representante de Estados Unidos y liderar su consejo ejecutivo

Meloni afirma haber pedido a Trump que introduzca cambios "para satisfacer las necesidades no solo de Italia, sino también de otros países europeos"