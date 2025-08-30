LA NACION

Jefa de la Cruz Roja afirma que la evacuación masiva de Ciudad de Gaza es “imposible”

La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja denunció el sábado los planes de Israel de re

La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja denunció el sábado los planes de Israel de realizar una evacuación masiva de Ciudad de Gaza antes de una operación militar, insistiendo en que es imposible hacerlo de forma segura.

"Es imposible que una evacuación masiva de Ciudad de Gaza pueda llevarse a cabo de forma segura y digna en las condiciones actuales", declaró en un comunicado Mirjana Spoljaric, calificando el plan de evacuación de "inviable e incomprensible".

A pesar de la presión internacional, el ejército israelí no da señales de que vaya a suspender sus planes de tomar Ciudad de Gaza, que considera como uno de los últimos bastiones de Hamas, y el miércoles afirmó que la evacuación es "inevitable".

