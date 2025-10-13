Jefa de la diplomacia de la UE denuncia que Rusia "juega con la guerra"

Rusia "juega con la guerra" y se arriesga a una "escalada", denunció este lunes la jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, en Kiev tras una serie de violaciones del espacio aéreo europeo atribuidas a aeronaves rusas.

"Cada vez que un dron o un avión ruso viola nuestro espacio aéreo, existe el riesgo de una escalada, ya sea involuntaria o no", declaró en una rueda de prensa.

"Rusia está jugando con la guerra, y estamos sobrepasando el marco de un conflicto hipotético", añadió la ex primera ministra estonia.

"Para evitar la guerra, debemos traducir el poder económico de Europa en disuasión militar", sugirió.

Kallas fue recibida en la capital ucraniana por el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga.

Durante su visita, la jefa de la diplomacia europea hablará del apoyo financiero y militar, y de la seguridad del sistema energético ucraniano, bombardeado por Rusia.

"El enemigo busca afectar el estado de ánimo y la moral de la población atacando las infraestructuras energéticas. Somos plenamente conscientes de ello", declaró Sibiga.

El canciller ucraniano pidió proteger más a estas infraestructuras con ayuda de los aliados de Ucrania. Kiev reclama sistemas adicionales de defensa antiaérea.

El Ministerio ucraniano de Energía anunció el lunes cortes de electricidad en al menos siete regiones del norte, este, centro y sur del país tras bombardeos rusos contra la red eléctrica.

En cuanto a las "violaciones" del espacio aéreo europeo, Kallas se refería a una serie de incidentes ocurridos desde finales del verano en varios países de la UE, entre ellos Polonia, Rumania, Dinamarca y Alemania.

El 22 y el 25 de septiembre por ejemplo, Dinamarca observó el sobrevuelo de varios de sus lugares sensibles por drones y acusó abiertamente a Rusia.

