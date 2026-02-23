Jefa de la diplomacia de UE propondrá levantar sanciones contra presidenta interina de Venezuela

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, declaró este lunes que propondrá a los países del bloque que levanten las sanciones contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

"Ya veremos si hay consenso. Aún no lo sabemos", dijo Kallas a los periodistas, tras una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE en Bruselas.

La alta funcionaria afirmó que hay en marcha algunos pasos de las autoridades interinas hacia Europa y citó la liberación de presos políticos europeos.

Kallas afirmó que quiere tener un debate más amplio sobre cómo va a abordar el bloque las relaciones con las autoridades venezolanas tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos el 3 de enero.

España anunció la semana pasada que pedirá a la UE que levante las sanciones contra Rodríguez en respuesta a los pasos que está dando "en el buen camino" la presidenta interina de Venezuela, en referencia a la aprobación por el Parlamento de una ley de amnistía que permite la liberación de presos políticos.

Rodríguez fue incluida en la lista de funcionarios venezolanos sancionados en 2018 cuando era vicepresidenta del depuesto mandatario Nicolás Maduro y desde entonces tiene vetado el ingreso al espacio de la UE.

La UE sancionó a Rodríguez por su rol en las elecciones presidenciales que se realizaron en Venezuela en mayo de 2018, y en las que Maduro, obtuvo un segundo mandato.

La UE considera que hubo irregularidades en esos comicios y tampoco reconoce la victoria de Maduro en las cuestionadas elecciones de 2024, que le dieron su tercer mandato.