Jefa de la UE dice que Rusia libra una "campaña de zona gris" y Europa debe enfrentar el desafío

BRUSELAS (AP) — Rusia lleva a cabo una "campaña dirigida de zona gris" contra Europa que incluye violaciones del espacio aéreo, sabotajes y ciberataques que no hará más que intensificarse si no se hace frente al Kremlin, advirtió el miércoles la principal funcionaria de la Unión Europea.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que en apenas dos semanas aviones de combate violaron el espacio aéreo de Estonia, mientras que drones sobrevolaron bases militares y puntos de infraestructura crítica en Bélgica, Dinamarca, Alemania, Polonia y Rumania.

"Europa debe responder. Debemos investigar cada incidente y no debemos rehuir de atribuir responsabilidades porque cada centímetro cuadrado de nuestro territorio debe estar protegido y seguro", manifestó Von der Leyen a los legisladores de la UE en Estrasburgo, Francia.

"Si dudamos en actuar la zona gris solo se expandirá", expresó.

El ejecutivo de la UE, bajo la dirección de Von der Leyen, está preparando un plan para que Europa esté lista para enfrentar tales desafíos para 2030. Los funcionarios de la UE creen que Rusia podría ser capaz de lanzar un ataque contra otro país europeo en un plazo de tres a cinco años.

El plan incluye el desarrollo de un "muro de drones" de sistemas de alta tecnología vinculados a equipos que pueden detectar, rastrear y destruir drones, así como atacar sus sistemas operativos o pilotos en tierra.

En dos semanas Von der Leyen presentará una "hoja de ruta" para fortalecer las defensas de Europa para finales de la década a los jefes de estado y gobiernos del bloque de 27 naciones para su aprobación.

Von der Leyen señaló que simplemente no es asequible para los países europeos seguir desplegando aviones de combate de última generación para contrarrestar drones relativamente baratos, como sucedió cuando varios de ellos ingresaron al espacio aéreo polaco hace un mes.

"Esto no es absolutamente sostenible. Necesitamos un sistema antidrones que sea asequible y adecuado para su propósito. Para una detección rápida, una intercepción rápida y, cuando sea necesario, una neutralización rápida", dijo, agregando que Europa tiene mucho que aprender de Ucrania en este aspecto.

La comisión cree que la mejor manera de alentar a los países europeos a invertir más en defensa es asegurarse de que crea empleos y sea beneficioso para los negocios en Europa. Insiste en que al menos el 65% de cualquier proyecto financiado con dinero de la UE debería basarse en el continente.

En los últimos años las naciones miembros han realizado alrededor de dos tercios de sus pedidos a empresas de defensa de Estados Unidos.

"La mayor parte de la inversión va fuera de Europa. En otras palabras, estos son empleos fuera de Europa. Esto no es absolutamente sostenible", afirmó von der Leyen.

“Este es dinero europeo y queremos ver un retorno de esta inversión en empleos aquí en Europa”.

En una cumbre en Copenhague la semana pasada, la posición de algunos líderes de la UE hacia los incidentes con drones, actos de sabotaje, ciberataques y elusión de sanciones parecía haberse endurecido. Dinamarca no ha atribuido directamente a Rusia una serie de vuelos de drones sobre el país en las últimas semanas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que Europa debe adoptar un enfoque más agresivo con Rusia derribando drones que entren en el espacio aéreo europeo y abordando barcos de flotas clandestinas que transportan petróleo de forma ilícita para privar a Moscú de ingresos de guerra.

