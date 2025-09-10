Jefa de la UE propone sanciones más firmes del bloque contra Israel por la guerra en Gaza

AMBERES, Bélgica (AP) — La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, rompió el miércoles con su postura proisraelí y anunció planes para buscar sanciones y una suspensión parcial del comercio contra Israel debido a su campaña militar en Gaza.

La UE, compuesta por 27 naciones, está dividida sobre la guerra en Gaza y no está claro si habrá una mayoría para respaldar las sanciones y medidas comerciales. Von der Leyen también dijo que planea congelar el apoyo a Israel proporcionado por la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, lo cual no requeriría la aprobación de todos los países miembros.

El derramamiento de sangre en Gaza ha provocado protestas en múltiples ciudades europeas, desde Ámsterdam hasta Barcelona, y ha alimentado las críticas a la burocracia de Bruselas por su aparente incapacidad para presionar de manera significativa a Israel para detener las operaciones militares en Gaza y permitir más ayuda humanitaria.

Relaciones tensas

La UE es el mayor socio comercial de Israel, por lo que las medidas podrían tener efectos de gran alcance dentro de Israel, una nación que ya está tambaleándose por el costo de una guerra prolongada. Un funcionario de la Comisión Europea dijo que aproximadamente 32 millones de euros (US$37.517 millones) en fondos bilaterales serían suspendidos de inmediato.

La comisión también brinda apoyo a la Autoridad Palestina. Von der Leyen dijo que los eventos en Gaza y el sufrimiento de niños y familias “han sacudido la conciencia del mundo” antes de anunciar planes para sancionar a miembros del gabinete israelí de extrema derecha y colonos de Cisjordania, congelar el apoyo a Israel y una “suspensión parcial” de un Acuerdo de Asociación que sustenta las relaciones entre la UE e Israel, apuntando notablemente a “asuntos relacionados con el comercio”.

Los comentarios de Von der Leyen se produjeron el día después de que el Ejército israelí advirtiera a los residentes de Ciudad de Gaza que evacuaran antes de sus planes de tomar el control de lo que dice es el último bastión restante de Hamás y donde cientos de miles de personas permanecen bajo condiciones de hambruna.

“La hambruna provocada por el hombre nunca puede ser un arma de guerra. Por el bien de los niños, por el bien de la humanidad. Esto debe detenerse”, dijo Von der Leyen, ante aplausos en el Parlamento Europeo en una sesión en Estrasburgo, Francia. Aproximadamente un tercio de los legisladores reunidos vestían ropa roja para mostrar solidaridad con las personas en Gaza.

“Pondremos en pausa nuestro apoyo bilateral a Israel. Detendremos todos los pagos en estas áreas, sin afectar nuestro trabajo con la sociedad civil israelí o Yad Vashem”, el memorial del Holocausto, dijo Von der Leyen a los legisladores durante su informe anual.

Israel niega que haya hambruna en Gaza y dice que permite la entrada de suficiente ayuda humanitaria.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, en una publicación en redes sociales, dijo que Von der Leyen había sucumbido a presiones que socavan las relaciones entre Israel y Europa. Agregó que sus acciones envalentonarán a Hamás.

“Vergonzosamente tarde”

Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, escribió en X que las propuestas de Von der Leyen eran “vergonzosamente tardías” y que la “UE ya no puede ignorar a millones de manifestantes que durante los últimos 23 meses han denunciado los crímenes de Israel”. Hizo un llamado a Alemania e Italia para que no bloqueen las medidas si se votan.

Schams El Ghoneimi, exasesor de Oriente Medio en el Parlamento Europeo, dijo que estaba sorprendido por los comentarios de Von der Leyen porque “ha estado tan sorda” a la situación en Gaza y las crecientes preocupaciones expresadas por el personal de la UE y los Estados miembros sobre la situación en el territorio palestino.

España, Holanda e Irlanda han liderado las críticas a Israel desde dentro de la UE, mientras que Alemania, Austria, Hungría y República Checa han defendido a Israel. Alemania es el segundo mayor proveedor de armas de Israel después de Estados Unidos.

“Es simplemente demasiado tarde, y demasiado poco, dada la catástrofe sobre el terreno”, señaló Martin Konečný, director del Proyecto Europeo de Oriente Medio con sede en Bruselas. Pero dijo que las sanciones y la suspensión de acuerdos bilaterales eran significativas práctica y simbólicamente debido al apoyo público de Von der Leyen a Israel.

Von der Leyen ha apoyado en gran medida al gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu desde que se reunió con él el 14 de octubre de 2023, después de visitar un kibutz humeante tras el ataque de Hamás.

Konečný dijo que la líder de la UE era “la encarnación del compromiso muy pro-Israel de la UE, especialmente después del ataque del 7 de octubre” por parte de Hamás contra Israel que mató a 1200 personas y dejó 251 rehenes, desatando la guerra. La ofensiva de represalia de Israel ha matado a más de 64.600 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio no dice cuántos eran civiles o combatientes, pero afirma que mujeres y niños constituyen casi la mitad de los muertos.

____

Lorne Cook en Bruselas contribuyó a este informe.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.