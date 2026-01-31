Jefa de misión diplomática de EE. UU. llega a Venezuela este sábado

La nueva jefa de la misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela llegará el sábado al país, en un proceso para restablecer las maltrechas relaciones bilaterales casi un mes después de la captura de Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez asumió el poder en Venezuela luego de que fuerzas estadounidenses lanzaran una operación militar el 3 de enero y capturaran a Maduro, de quien era vicepresidenta.

Laura Dogu arribará el sábado 31 de enero al aeropuerto internacional de Maiquetía (norte), que sirve a Caracas, confirmó este viernes a la AFP una fuente diplomática.

Su designación el 22 de enero representa un vuelco en las relaciones entre Washington y Caracas, interrumpidas desde 2019.

El gobierno interino de Venezuela avanza en la reanudación "gradual" de la relación con Washington con acuerdos petroleros y el anuncio el viernes de una ley de amnistía general.

Estados Unidos informó el viernes que "todos" sus ciudadanos detenidos en Venezuela fueron excarcelados como resultado de un proceso de liberaciones acordadas con la presidencia interina.

Altos diplomáticos estadounidenses viajaron el 9 de enero a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada cerrada desde 2019, entre ellos John McNamara, quien antecedió a Dogu.

La diplomática ha sido embajadora de Estados Unidos en Honduras y Nicaragua, cuyo mandatario izquierdista Daniel Ortega es uno de los pocos aliados de Venezuela en la región. También fue subjefa de misión en la embajada estadounidense en Ciudad de México.

Sus misiones diplomáticas incluyen Turquía, Egipto y El Salvador, detalla la página web oficial de la embajada estadounidense en Venezuela. Además, ha ocupado diversos cargos en el Departamento de Estado en Washington.

El presidente Donald Trump tiene en buena estima a Rodríguez e incluso invitó a la mandataria a una reunión en Estados Unidos, en una fecha aún por determinar.