Jefa de política exterior de la UE advierte sobre creación de un ejército europeo

BRUSELAS (AP) — La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, rechazó el lunes los exhortos a favor de un ejército europeo, advirtiendo que podría ser "extremadamente peligroso", en un momento en que el bloque considera formas de proporcionar su propia seguridad luego que Estados Unidos señalara que sus prioridades ya no incluyen necesariamente la paz.

La conversación sobre un ejército europeo ha resurgido en medio de tensiones dentro de la OTAN debido a las amenazas del presidente Donald Trump de anexar Groenlandia, el territorio semiautónomo del aliado de la OTAN, Dinamarca.

"Aquellos que dicen que necesitamos un ejército europeo, tal vez no lo han pensado realmente de manera práctica", indicó Kallas. "Si ya se es parte de la OTAN, entonces no se requiere crear un ejército separado".

En una conferencia de seguridad en Noruega, Kallas comentó que el activo militar más importante durante una crisis "es la cadena de mando: quién da órdenes a quién".

"Y si se tiene algo como el ejército europeo y además el de la OTAN, entonces la pelota simplemente cae entre las sillas. Y esto es extremadamente, extremadamente peligroso", añadió.

Las operaciones militares de la OTAN son supervisadas por un comandante supremo aliado, que siempre es un alto oficial estadounidense. El papel lo ocupa actualmente el teniente general de la Fuerza Aérea Alexus Grynkewich.

"La OTAN está ahí con el proceso de toma de decisiones entre aliados, que en sí mismo es complejo, pero está entrenado para funcionar", señaló el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre. Rechazó los llamados a favor de un ejército europeo, diciendo que "no es un camino que debamos recorrer". Noruega no es miembro de la UE.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, expresó la semana pasada que Europa es incapaz de defenderse sin el apoyo militar de Estados Unidos y tendría que más que duplicar los objetivos actuales de gasto militar para poder hacerlo.

"Si alguien piensa aquí... que la Unión Europea o Europa en su conjunto puede defenderse sin Estados Unidos, sigan soñando. No pueden", manifestó Rutte a los legisladores de la UE en Bruselas.

Europa y Estados Unidos "se necesitan mutuamente", afirmó.

