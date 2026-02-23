Jefa de política exterior de la UE dice que propondrá levantar sanciones a venezolana Rodríguez

BRUSELAS, 23 feb (Reuters) - La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo el lunes que propondrá que el bloque levante las sanciones contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, después de que los legisladores del país sudamericano aprobaron la semana pasada una ley de amnistía limitada para ciertos presos.

"Propondré que levantemos las sanciones a Delcy Rodríguez como actual presidenta interina. Ya veremos si hay consenso. Aún no lo sabemos", dijo Kallas a periodistas.

El viernes, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, instó a la UE a seguir adelante con esa medida. (Reporte de Lili Bayer; redacción de Benoit Van Overstraeten; edición de Inti Landauro; Editado en Español por Ricardo Figueroa)