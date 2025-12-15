Jefa del espionaje británico advierte de la "agresiva" amenaza rusa en su primer discurso

Por Michael Holden y Suban Abdulla

LONDRES, 15 dic (Reuters) - El presidente ruso, Vladímir Putin, está dilatando las negociaciones sobre Ucrania, mientras Rusia trata de intimidar a sus críticos con tácticas que van desde sabotajes hasta aviones no tripulados en aeropuertos, dijo el lunes la jefa del MI6, la agencia británica de espionaje. En su primer discurso público desde que asumió la dirección del Servicio Secreto de Inteligencia británico, Blaise Metreweli dijo que Rusia representa una amenaza "agresiva, expansionista y revisionista" que sigue tratando de subyugar a Ucrania y acosar a los miembros de la OTAN. Las conversaciones entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los enviados del presidente estadounidense, Donald Trump, se reanudaron el lunes en Berlín. Metreweli puso en duda hasta qué punto el propio Putin deseaba la paz. "Me parece desgarrador que cientos de miles de personas hayan muerto, y que el número de víctimas aumente cada día, debido a las distorsiones históricas de Putin y a su peligroso deseo de respeto", dijo Metreweli, que en octubre se convirtió en la primera mujer jefa del MI6 -un título conocido por el nombre en clave "C"- en sus 116 años de historia. "Está alargando las negociaciones y trasladando el costo de la guerra a su propia población", dijo en su discurso en la sede de la agencia en Londres. Metreweli añadió que Rusia no debe tener ninguna duda sobre el apoyo "duradero" de Gran Bretaña a Ucrania y que "la presión que ejercemos en nombre de Ucrania será sostenida". Putin ha dicho en repetidas ocasiones que está dispuesto a hablar de paz, pero que si Ucrania se niega a llegar a un acuerdo, las fuerzas rusas avanzarán más y tomarán más territorio ucraniano. Metreweli también acusó a Rusia de utilizar tácticas "justo bajo el umbral de la guerra", incluidos ciberataques a infraestructuras críticas, drones en aeropuertos y bases militares, "actividad agresiva" en y bajo el mar, incendios, sabotajes, y operaciones de propaganda. "La exportación del caos es una característica, no un defecto, del enfoque ruso de la participación internacional, y debemos estar preparados para que esto continúe hasta que Putin se vea obligado a cambiar sus cálculos", agregó. Rusia niega regularmente las acusaciones de estar detrás de incidentes con drones o ciberataques que afectan a países occidentales. También niega cualquier plan para atacar a la OTAN, que ha estado proporcionando armas, inteligencia y otro tipo de ayuda a Ucrania desde la invasión de Moscú en 2022.

RIESGO TECNOLÓGICO

Metreweli fue antes jefa de tecnología del MI6, conocida como "Q", y gran parte de su discurso se centró en el peligro que suponen las innovaciones tecnológicas, como la inteligencia artificial, la biotecnología y la computación cuántica. El poder se estaba volviendo más difuso e impredecible, pasando de los estados a las corporaciones, y a veces a los individuos, dijo. "Los robots y drones con inteligencia artificial son brillantes para la fabricación a escala, pero devastadores en el campo de batalla. Los descubrimientos que curan enfermedades también pueden crear nuevas armas", dijo. "Y a medida que los Estados compiten por la supremacía tecnológica, o que algunos algoritmos se vuelven tan poderosos como los Estados, esas herramientas hiperpersonalizadas podrían convertirse en un nuevo vector de conflicto y control".

Ante estos retos, dijo que el MI6 asumiría un papel más activo y operativo, "apresurándose a hacer que las cosas sucedan". (Edición de Christina Fincher y Alex Richardson)